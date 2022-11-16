新华社曼谷11月16日电 专访：期待亚太经合组织合作推动区域经济可持续复苏——访亚太经合组织工商咨询理事会主席江盖

新华社记者王亚光 任芊

亚太经合组织第二十九次领导人非正式会议在泰国首都曼谷举行前夕，该组织工商咨询理事会主席江盖·天努库尔在曼谷接受新华社记者专访时表示，在当前世界经济形势低迷背景下，各成员应继续加强合作，促进自由贸易和互联互通，实现区域经济可持续复苏。

江盖指出，过去两三年中，新冠疫情和地缘政治紧张局势的影响持续存在，各方应避免政治干扰，坚持开放和包容原则，促进自由贸易和包括数字基础设施在内的互联互通。

亚太经合组织工商咨询理事会在今年的年度报告中就控制通胀、应对粮食安全危机、加快区域经济一体化进程、应对气候变化、增强多边贸易体系等提出建议，以实现更可持续、更包容、更具韧性的亚太经济增长。

今年会议的主题是“开放、联通、平衡”。江盖说，开放是对所有机遇开放，开放自由贸易；联通是把区域内各个经济体连接起来，互利合作；平衡是要平衡经济发展和环境保护之间的关系，实现可持续发展。

“今年以来，不少因素使包括泰国在内的经济体受到严重影响。应对通货膨胀、粮食安全和气候变化，这是关系全球发展稳定以及民生的重要议题，希望各方能合力解决。”江盖说。

他表示，亚太经合组织成员经济总量约占全球的60%，“如果各经济体加强合作，将产生巨大的经济效益和能量”。

江盖说，中国经济是世界经济增长的重要驱动力。作为世界第二大经济体和亚太经合组织成员，中国的稳定发展将对区域乃至世界经济产生重大影响。受疫情和通胀等因素影响，世界经济增长正在放缓，中国持续推进高水平对外开放让外界看到世界经济复苏的希望。

今年63岁的江盖同时担任泰国工业联合会主席。过去几十年间，他经常访问中国，对中国的发展成就印象深刻。他说：“我每次去中国，都惊叹于中国的巨大变化。中国克服了诸多困难，在经济、社会和科技等方面都实现了快速发展，令人敬佩。”

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