人民网华盛顿11月15日电 （记者李志伟）据联合国网站消息示，11月15日，全球人口预计达到80亿，是人类发展的里程碑。这一史无前例的增长，得益于公共卫生、营养健康、个人卫生与医学保健等方面的改善，让人类寿命逐渐延长。这也是一些国家持续高生育率的结果。

联合国网站称，世界人口从70亿增长至80亿，用了12年的时间。但是，全球人口整体增长速度正在放缓。世界人口再增长10亿需要15年的时间，即2037年预计达到90亿人口。联合国早前发布的《世界人口展望2022》报告显示，预计到2030年全球人口将增长至85亿左右，2050年达到97亿。21世纪80年代达到约104亿的峰值，并保持这个水平到2100年。

联合国秘书长古特雷斯表示，世界人口达到80亿“这一里程碑是庆祝多样性与进步的机会，同时思考人类对地球的共同责任”。根据《世界人口展望2022》报告，全球人口增长趋势呈现出一些新的形势，包括生育率降低、人口增速放缓、明显的地区差异等。

一是世界人口增长放缓，生育率降低。联合国的报告显示，2020年，世界人口的增长率已下降至1%以下，这是1950年以来增长最慢的时期。许多国家的生育率在最近几十年下降很快。现在，2/3的世界人口生活在生育率低于“生育更替水平”的国家或地区。由于经历长期的低生育率，61个国家或地区的人口预计将在2022至2050年期间减少超过1%。

二是全球人口增长越来越集中在世界上最贫穷的国家。联合国网站指出，生育率最高的国家往往是人均收入最低的国家。从现在起至2050年，超过一半的全球人口增长将来自于刚果（金）、埃及、埃塞俄比亚、印度、尼日利亚、巴基斯坦、菲律宾、坦桑尼亚等国。撒哈拉以南非洲地区将贡献超过一半的全球新增人口。印度预计最早于2023年成为第一人口大国，并在2050年达到17亿。

三是全球人口老龄化趋势加速。联合国报告指出，全球65岁及以上人口的比重，将从2022年的10%增长至2050年的16%。届时，65岁以上老龄人口的数量将是5岁以下儿童人口数量的两倍，且与12岁以下儿童的数量相当。报告建议，面临老龄化的国家应该逐步采取措施调整公共项目，以应对不断增长的老龄人口，包括通过提高社会福利、优化退休金系统的可持续性，以建立普惠的医疗保健和长期看护系统，

英国广播公司报道说，全球人口的增加必然会对环境带来一定的压力，例如碳排放量的增加而影响到长期性气候变化问题、人口过量区域的粮食问题以及移民问题。《新科学家》杂志网站称，从健康到环境，世界人口的增长都会产生各种各样的影响。

古特雷斯刊文指出，这证明人们在营养、公共卫生和卫生方面取得科学突破和改善，“这也是提醒我们关爱我们星球的共同责任，以及反思我们仍然没有实现我们承诺的时刻”。他说，随着我们人类大家庭的扩大，它也变得越来越分裂。数十亿人正在挣扎，数亿人面临饥饿，还有创纪录的人们逃离家园，以摆脱债务、苦难、战争和气候灾难。“除非我们弥合全球富人和穷人之间的巨大鸿沟，否则我们将面临一个充满紧张和不信任、危机和冲突的，拥有80多亿人口的世界。”

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