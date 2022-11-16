新华社杭州11月15日电（记者顾小立）以“讲好‘一带一路’故事、共享‘一带一路’机遇”为主题的2022新丝路故事汇·柯桥论坛15日在浙江省绍兴市柯桥区开幕，约150位嘉宾齐聚一堂展开深入研讨交流。

浙江省省长王浩在致辞中说，党的十八大以来，浙江把服务共建“一带一路”作为重大政治责任、重大发展机遇，加快打造“一带一路”重要枢纽，全方位对外开放已成为“重要窗口”鲜明标识。新时代新征程，浙江将全面深化“一带一路”贸易、产业、科技合作和人文交流，在推进高水平对外开放中拓宽浙江发展空间、助力共同富裕先行和省域现代化先行。

新华通讯社总编辑吕岩松在致辞中说，在习近平总书记亲自谋划部署推动下，共建“一带一路”已成为深受欢迎的国际公共产品和国际合作平台。近年来，新华社在汇集众智、凝聚众力中成为“一带一路”高质量发展的促进者、生动故事的讲述者、民心相通的沟通者。期待与各方携手，搭建起交流合作平台，为推动共建“一带一路”高质量发展作出贡献。

柯桥是中国轻纺城所在地，被誉为“国际纺都”。今年前三季度，柯桥全区外贸出口966.7亿元，同比增长25.9％。其中，面向“一带一路”国家和地区出口562.23亿元，同比增长28.2％。

本次论坛由新华通讯社、浙江省人民政府主办。论坛同时启动了“新丝路故事汇”全球精彩案例征集活动。

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