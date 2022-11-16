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方李邦琴成为首位进入旧金山湾区商业名人堂的华人

2022年11月16日09:30 | 来源：人民网-国际频道
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旧金山湾区委员会商业名人堂评选委员会主席Alex Mehran Sr.为方李邦琴颁奖。主办方供图

人民网旧金山11月15日电  （记者邓圩）美国旧金山湾区委员会商业名人堂颁奖活动日前举行，方李邦琴成为首位进入该名人堂的华人。

从1996年至今，旧金山湾区委员会商业名人堂每年表彰3位对社会有贡献杰出的人士，诺贝尔奖得主、苹果创始人乔布斯，甲骨文创始人埃人埃里森，Adobe创始人沃诺克，美国银行创始人詹尼尼等都曾被列入名人堂。

旧金山前市长威利·布朗表示，方李邦琴是旧金山成功的商人之一，而且她对社会做出的巨大贡献尤其令人钦佩。

方李邦琴表示，她深感中国人民对美国的了解远胜于美国人民对中国的了解，希望更多的美国年轻人能够读懂中国。因此她为北京大学捐建了一座汉语教学大楼；资助10万美国学生赴华留学。“我相信，我们的未来可以通过教育来塑造。“她说。

旧金山湾区委员会成立于1945年，是一家服务于湾区九个郡县的公共政策倡导机构。

(责编：艾雯、杨牧)

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