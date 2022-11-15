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联合国军事参谋代表团对我第8批赴南苏丹（朱巴）维和步兵营评估访问

2022年11月15日11:02 | 来源：人民网-国际频道
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仪仗队整齐列队。维和步兵营供图
仪仗队整齐列队。维和步兵营供图

人民网喀土穆11月14日电 （记者苏航）近日，受联合国安理会委派，联合国军事参谋代表团一行8人从纽约总部飞赴南苏丹，评估调研联南苏团建设情况。

据悉，军参团是执行联合国多边军事外交的参谋与咨询机构，对国际和平与安全负有重大战略使命，主要协助安理会拟定武力使用计划、战略指挥联合国部队、协助安理会制定军备及裁军计划方案。此次代表团由中国常驻联合国代表团军参团尹忠良少将带队，中、美、英、法、巴西、挪威、加纳等国分别派代表参加。

当地时间11月12日，军参团来到联南苏团中国营北方广场，视察调研维和部队建设情况。我维和官兵整齐列队，在营长丁鸿的陪同下，军参团团长尹忠良少将检阅了中国营仪仗队。

随后，军参团一行人前往作战室，听取维和步兵营综合情况报告，并观看了维和行动汇报视频。营长丁鸿分别从UN House防卫、巡逻护卫、战备演练、专项检查、人道主义援助、妇女儿童权益保护、仪仗司礼等7个方面介绍了维和步兵营遂行授权任务情况。尹忠良少将对中国营执行任务过程中所体现出来的“中国标准”给予了充分肯定，并对中国营自部署至任务区以来为推动南苏丹和平进程所作出的突出贡献表示赞赏。

汇报结束后，军参团分别参观了维和步兵营作战值勤室、地下掩蔽部、快速反应排、警戒哨位等场所。中国营枕戈待旦的战备状态，先进完善的执勤设施，昂扬向上的精神风貌得到军参团的高度赞扬。军参团加纳代表埃里克·安曼华讲道：“中国营的官兵们非常专业、非常敬业、非常投入工作。我相信他们拥有良好的执行授权任务的能力。”

中午12时，军参团一行来到中国营装备车场。由100名维和官兵组成的防暴队，汇报演示了控制人群、抓捕首恶、队形变换等战术动作。随后，我维和官兵为到场嘉宾奉上捕俘刀、刺杀操军体展示。军参团美国代表贾斯汀·萨普称赞道：“他们的演示让我印象深刻，这是我见过的最为震撼的出兵国。”

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(责编：艾雯、杨牧)

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