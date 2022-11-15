人民网大马士革11月14日电 （记者薛丹）近日，应联黎司令阿萨罗少将倡议，中国第21批赴黎巴嫩维和部队受邀参加联黎部队举办的“妇女、和平与安全”纪念日活动。在活动中，我维和女兵身穿汉服，手拿团扇，表演中国传统舞蹈，展现中华传统文化，获得观众热烈掌声与一致赞扬。

据了解，该活动旨在促进性别平等，加强妇女赋权，推动妇女在和平与安全领域发挥更大作用。

我国始终是世界妇女事业的支持者、倡导者和践行者，一直积极支持联合国与区域组织加强在妇女、和平与安全领域的合作。在维护国际和平与安全的努力中，中国女性从未缺席，30多年来，中国军队先后派出1000多名女性官兵参与联合国维和行动，她们在不同岗位上作出了重要贡献，为中国维和事业贡献了一份“女性力量”。

在黎巴嫰任务区，中国维和女兵主要担负扫雷排爆、工程建筑与施工、医疗救助和人道主义救援等多项任务，她们用实际行动诠释了巾帼不让须眉的豪情与担当，彰显了不惧危险、不辱使命的新时代巾帼风采，用无私的奉献和牺牲践行了中国军队履行大国担当、维护世界和平、服务构建人类命运共同体的初心和使命。

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