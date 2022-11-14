新华社印度尼西亚巴厘岛11月14日电（记者刘锴 余谦梁）为期两天的二十国集团工商峰会14日在印度尼西亚巴厘岛闭幕。与会各方呼吁国际社会展现团结合作精神，推动全球“共同复苏、强劲复苏”，并实现经济发展的包容性和可持续增长。

印尼总统佐科在闭幕式上说，世界正面临新冠疫情、粮食、能源和金融等多重危机，但危机总有解决之道。他呼吁大家保持乐观，共同推动全球复苏。

二十国集团工商峰会主席欣塔·维查亚·卡姆达尼说，本次工商峰会重点探讨经济政策、贸易投资、数字转型、清洁能源等议题，以期保证经济增长展现包容性和可持续性。

印尼工商会主席阿尔夏德·拉希德说，全球工商界人士希望从商业角度就优先议题寻求共识并制定目标，共同推进复苏和发展。

二十国集团领导人第十七次峰会将于15日至16日在巴厘岛举行。本次峰会以“共同复苏、强劲复苏”为主题，以全球卫生基础设施、数字化转型和可持续的能源转型为三大优先议题。作为二十国集团机制的重要配套活动，二十国集团工商峰会是各国工商界参与全球经济治理和推动世界经济增长的重要平台。

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