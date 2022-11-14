新华社布鲁塞尔11月14日电（国际观察）包容互鉴，中欧合作推动双边关系行稳致远

新华社记者康逸 朱晟 刘芳

当前世界进入动荡变革期，国际局势愈加错综复杂。今年以来中国和欧盟经贸与投资合作延续增长势头，推动双边关系行稳致远，为世界经济发展带来更多稳定性和新动能。

互惠互利 行稳致远

“‘脱钩’是完全错误的道路，德国必须与包括中国在内的许多国家开展贸易”“欧中贸易关系需要更多的平衡和互惠，欧盟应继续以务实的态度与中国接触。”德国总理朔尔茨、欧盟委员会执行副主席东布罗夫斯基斯近日接连就欧中贸易积极表态。

中欧互为重要经贸合作伙伴，优势互补、互利共赢。面对复杂严峻的国际形势和层出不穷的风险挑战，中欧经贸合作逆势上扬，结构不断优化，呈现出强大的韧性、活力和潜力。

去年，中欧贸易额首次突破8000亿美元，双向投资规模累计超过2700亿美元。今年1月至8月，中欧贸易总额为5752.2亿美元，同比增长8.8%；欧盟对华投资同比增长120%以上。

11月7日在第五届进博会德国卡尔史托斯展台拍摄的电子内窥镜。新华社记者李京摄

以欧盟第一大经济体德国为例，今年前8个月，中德贸易额达1550亿美元；截至今年8月底，双向投资存量超过550亿美元。杜伊斯堡港口集团首席执行官马库斯·班恩表示，德中经济合作广泛，过去50年德中之间的成功合作令双方均受益，期待今后双方不断拓展合作。

罗兰贝格全球管理委员会联席总裁戴璞说，2022年，世界经济环境日趋复杂，通货膨胀、能源短缺及供应链扰动加剧世界经济下行趋势。在此背景下，中欧经贸合作依然延续增长势头，在拉动世界经济复苏方面起到了重要作用。

稳定供给 助力发展

在世界经济遭遇疫情、地缘政治冲突等多重冲击的背景下，2021年，中欧班列开行量和货运量再创历史新高，全年开行1.5万列，运送146万标箱，比上年分别增长22%和29%，有效缓解疫情冲击。

中欧班列是中欧合作的重要里程碑，既有助于外贸降本增效，也带动了沿线国家和地区的经济发展，成为畅通中欧贸易的“稳定器”和“加速阀”。德国汉堡港营销协会负责人阿克塞尔·马特恩指出，中欧班列有效运行，对保障供应链安全起到重要作用。

5月15日，搭载2600吨白糖的中欧班列从南宁国际铁路港出发驶向哈萨克斯坦阿拉木图。新华社记者张爱林摄

中欧班列目前共铺画82条运输线路，通达欧洲24个国家200个城市，运输货物品类涉及衣服鞋帽、汽车及配件、粮食、木材等53大门类、5万多种品类，为稳定国际产业链供应链作出了突出贡献。

作为中欧班列进入欧盟的重要门户，匈牙利见证着中欧班列的蓬勃发展。匈牙利MAV-REC铁路工程有限公司总经理乔莫什·诺贝特说，中欧经贸发展让匈边境小镇扎霍尼成为中欧供应链上的重要节点。中欧班列拉动了当地经济，物流公司和运营商比以前更加关注扎霍尼，越来越多的中企考虑在匈投资并在此建立欧洲基地。

共迎挑战 惠及世界

今年9月，中国动力电池制造商宁德时代在匈牙利工厂项目正式启动。比亚迪、蔚来、小鹏等中国车企正大力开拓北欧新能源汽车市场；中广核欧洲能源公司运营的风电场成为法国小镇旅游地标；上海电力股份有限公司整合风能、太阳能和氢能等技术，帮助马耳他建设“零碳岛”；中国物流平台菜鸟网络在欧洲启动七个分拨中心，运营超过10万平方米的出口海外仓……

近年来，中欧经贸关系在多领域向深层次发展，打造绿色、数字等合作新亮点。

这是2021年11月8日在比利时列日省格拉斯－奥洛涅拍摄的菜鸟列日数字物流中枢。新华社记者郑焕松摄

法国商务投资署中国区总监帕斯卡尔·贡德朗表示，中国是法国最重要的亚洲投资者，涉及能源、电动车、医疗健康、数字经济和基础设施等领域。法国拥有创新经济、欧洲交通枢纽等优势，中法在第三方市场投资合作发展空间巨大。

德国宝马集团董事长齐普策说：“德中两国有着明确的共同目标：即充分利用两国最先进的技术，实现产业精益和数字化。我们将携手为世界开发可持续的解决方案，推动经济增长、促进行业繁荣。”

世界贸易组织前总干事帕斯卡尔·拉米指出，鉴于气候变化给环境带来灾难性影响，欧盟与中国可以在减碳方面携手共进、造福人类。

法国前总理拉法兰表示，当今全球形势日趋复杂，中法、中欧必须紧密合作，共同维护国际经贸秩序，为促进世界繁荣和发展不断努力。针对第三方市场开展投资，有利于实现发展和环境保护的双重目标。政府与企业携手努力，共同助力实现全球发展愿景。

(责编：于洋、刘慧)