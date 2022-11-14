人民网罗马11月13日 （记者谢亚宏）当地时间11月11日，由欧洲武术联合会和希腊武术联合会举办的第十八届欧洲武术锦标赛在希腊路特拉基市开幕。中国驻希腊大使肖军正、欧洲武术联合会副主席佩特卢·格里德阿努、希腊武术联合会主席迪米特里斯·阿多吉亚托斯及希腊当地政府官员、社会各界嘉宾、运动员代表近千人出席开幕式。这是新冠疫情以来，欧洲武术联合会首次举办欧洲范围的大型武术赛事，也是希腊第一次承办欧洲最大的武术赛事。

肖军正致辞表示，中国武术给人们带来心灵宁静，身体强健，让人们彼此信任，友爱互助。今年是中希建交50周年及中希文化和旅游年，举办“欧洲武术锦标赛活动”意义尤为特殊。今天的活动，对加强中希两个文明古国之间的交流互鉴，加深中希两国人民彼此之间的了解和友谊都将发挥积极作用。武术起源于中国，但属于世界。他希望所有的参赛选手都享受比赛带来的乐趣并祝愿大家取得好成绩。

阿多吉亚托斯表示，此次比赛是全欧洲武术爱好者的盛会，也是希腊这个文明古国的骄傲。武术这项运动使人身体健壮，心灵升华，自我约束力更强大，价值观更高尚。这次比赛得到了所有参赛者及习练者的大力支持，这也是希腊武术事业不断发扬光大的重要基础。在这几天的比赛中我们将以武会友，切磋交流武术功夫，将这一古老的中华文化不断传承并绵延下去。

本届比赛将持续4天，包括现代武术和中国传统武术，共有来自英国、德国、意大利、瑞典、西班牙等20个欧洲国家的700余名运动员参赛，运动员年龄跨度从10岁至60岁，本届比赛也首次在欧洲武术比赛中设置了残疾人比赛项目。

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