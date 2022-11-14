人民网约翰内斯堡11月13日电 （记者邹松）随着一声汽笛鸣响，中国石油参与建设的莫桑比克科洛尔浮式液化天然气项目（以下简称科洛尔项目）13日实现首船液化天然气发运。它标志着这个世界级超深海浮式液化天然气项目实现全产业链运营，这也是东部非洲海上外销的首船液化天然气，莫桑比克由此正式进入液化天然气出口国行列。

科洛尔项目是世界上首个超深水浮式液化天然气项目 ，水深超过2000米。该项目集成了当今世界最前沿的深海液化天然气技术，以“水下生产系统”加“浮式液化天然气船”的模式开发。首艘浮式液化天然气船舶位于莫桑比克北部城市彭巴东北海域，船长432米，总重量22万吨，铺设电缆超过1000公里，堪称“海上油气航空母舰”。项目设计液化天然气年产能超过330万吨。

近年来，以天然气为代表的清洁能源正在全球迅猛发展。东非地区因拥有丰富的天然气资源备受国际能源市场关注。特别是莫桑比克东部近海地区，因储量大、品质好成为全球天然气勘探开发的新兴热点地区。中国石油集团董事长戴厚良表示，作为中国石油海外单体投资最大项目，科洛尔项目是中国石油推动绿色低碳转型、助力碳中和目标的成功实践。作为中莫能源合作的重要成果，科洛尔项目的成功投产，将有力带动莫桑比克当地经济和社会发展，对推进“一带一路”建设、“海上丝绸之路”建设和中非能源务实合作具有重要意义。

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