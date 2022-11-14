人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

中企参建莫桑比克液化天然气项目实现首船外销

2022年11月14日13:23 | 来源：人民网-国际频道
小字号

人民网约翰内斯堡11月13日电 （记者邹松）随着一声汽笛鸣响，中国石油参与建设的莫桑比克科洛尔浮式液化天然气项目（以下简称科洛尔项目）13日实现首船液化天然气发运。它标志着这个世界级超深海浮式液化天然气项目实现全产业链运营，这也是东部非洲海上外销的首船液化天然气，莫桑比克由此正式进入液化天然气出口国行列。

科洛尔项目是世界上首个超深水浮式液化天然气项目 ，水深超过2000米。该项目集成了当今世界最前沿的深海液化天然气技术，以“水下生产系统”加“浮式液化天然气船”的模式开发。首艘浮式液化天然气船舶位于莫桑比克北部城市彭巴东北海域，船长432米，总重量22万吨，铺设电缆超过1000公里，堪称“海上油气航空母舰”。项目设计液化天然气年产能超过330万吨。

近年来，以天然气为代表的清洁能源正在全球迅猛发展。东非地区因拥有丰富的天然气资源备受国际能源市场关注。特别是莫桑比克东部近海地区，因储量大、品质好成为全球天然气勘探开发的新兴热点地区。中国石油集团董事长戴厚良表示，作为中国石油海外单体投资最大项目，科洛尔项目是中国石油推动绿色低碳转型、助力碳中和目标的成功实践。作为中莫能源合作的重要成果，科洛尔项目的成功投产，将有力带动莫桑比克当地经济和社会发展，对推进“一带一路”建设、“海上丝绸之路”建设和中非能源务实合作具有重要意义。

(责编：艾雯、杨牧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部