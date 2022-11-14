新华社武汉/日内瓦11月13日电（记者陈俊侠 刘曲）《湿地公约》第十四届缔约方大会完成各项议程，于13日闭幕。

本届大会在中国武汉主会场和瑞士日内瓦分会场同步举行。会议期间共通过21项决议，其中包括中国提议的《设立国际红树林中心》《将湿地保护和修复恢复纳入国家可持续发展战略》《加强小微湿地保护和管理》等三项决议，有力促进全球湿地保护事业高质量发展。

大会还达成了“武汉宣言”和《2025-2030年全球湿地保护战略框架》等多项重要成果。其中，《2025-2030年全球湿地保护战略框架》明确，将确保第五期战略计划与第四期目标的一致性和连续性，并聚焦湿地保护和修复在促进可持续发展和应对全球环境挑战方面的作用，加快推进湿地保护和修复行动，遏制湿地退化。

大会期间，中国积极履行主席国职责，全面做好会议主持、立场协调、临时谈判组设立等各项主席工作，积极引领大会议题磋商，促进大会取得丰硕成果，彰显了中国在公约框架下的国际影响力和塑造力。

大会确定津巴布韦将承办《湿地公约》第十五届缔约方大会。大会闭幕后，《湿地公约》召开了第61次常委会，中国当选常委会主席，将在未来三年全面引领公约进程。（参与记者：吴植、喻珮、张淼）

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