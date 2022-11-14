人民网伦敦11月12日电 （余颖、实习生郭锦标）一年一度的英国伦敦金融城市长就职仪式花车巡游12日盛大举行。作为英国金融城一项传统盛典，该活动始于1215年，每年举行一次，今年，中资企业、华侨华人组织的巡游方队现身伦敦街头，受到英国民众和外国游客的热烈欢迎。

今年的活动由133个花车组成超过5公里的多元化巡游队伍，其中包括了拥有数百年历史的伦敦同业公会、丰富多样的当地公司、朝气蓬勃的学校、慈善机构、以及英国皇家陆海空军乐队等，一路载歌载舞，共同庆祝第694届金融城新任市长宣誓就职。

英国中国商会“与自然共生”主题的花车闪亮登场，以亲近自然的熊猫和青翠欲滴的竹林家园，表达中资企业与英国社区共同致力绿色发展，保护生态环境的美好愿景。今年是中英建立大使级外交关系50周年，50年来伴随着中英关系的深化，越来越多的中资企业在英国稳健发展，英国中国商会成为凝聚和团结在英中资企业的中坚力量。

近年来，在英中资企业越来越重视运营过程中的绿色环保，同时，从绿色金融、清洁能源，到电动汽车、储能制造等多个领域，越来越多的中资企业已经切实地加入到英国“净零计划”的进程，通过金融服务和技术支持等方式，帮助英国实现绿色转型。在此背景下，商会今年对花车的设计融入了中英共同应对气候变化的理念，采用绿色环保概念设计，选取极具代表性的中国熊猫，构建“与自然共生”的花车方阵。

英国中国商会会长方文建表示：“今天的活动不仅祝贺新任伦敦金融城市长就职，同时也是鼓励在英中企融入当地社会，在绿色发展领域不断深化两国的合作。商会将保持与伦敦金融城的长期合作，扛起低碳转型的新时代责任，传递中国企业声音，使得英国各界多了解中国和中资企业，发掘可能的绿色合作机会，促进中英关系向好发展。”

英国浙江联谊会作为在英唯一华人民间组织也参加了巡游，浙江方队激情澎湃的安塞腰鼓表演让观众目不暇接，国宝熊猫和孩子们一路互动交流。英国浙江联谊会会长黄萍表示，希望在古老的金融城向外国朋友展示可亲、可信、可爱的中国形象，推动中英关系行稳致远，是每个在英华人的责任。

新任金融城市长尼古拉斯·里昂在马车上向人群挥手致意，他从市长官邸出发，由骑兵队护送至皇家司法院，并在此向国王宣誓效忠。即日起，他正式成为第694届金融城市长，并开始为期一年的任职，作为英国金融服务业的宣传大使，推广伦敦金融市场及服务，促进英国与世界各地贸易与投资。

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