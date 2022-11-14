人民网雅加达11月13日电 （记者张杰）当地时间13日上午11时58分，随着一声清脆的啼哭声，正在印尼雅加达执行“和谐使命－2022”任务的海军“和平方舟”号医院船迎来入列以来的第7个“和平宝宝”。

父与子。蒲海洋 摄

在“和平方舟”号医院船为雅加达开展医疗服务第一天，当地一对“特殊”的年轻夫妻就赶来就诊，他们的第一胎宝宝即将出生。经过医院船的产检，母亲和孩子情况都很好，他们安心住在了医院船监护室，等待人生中的重要时刻。为了确保安全，孕妇住院后，海上医院立即对其进行细致周详的全面产前检查，专门召开术前会议讨论分娩过程的全部细节，模拟各种可能发生的并发症，并准备了充足的血液。

产妇入院。蒲海洋 摄

在医护人员们的细心照料下，产妇和新生儿身体状况良好。孩子的父母告诉记者，在“和平方舟”号医院船从舟山起航时，他们就通过网络媒体得知了这一消息，恰好预产期临近，在了解这次医疗服务的基本情况，得知医院船上设备先进、医生医术精湛后，他们就迫不及待地想来“和平方舟”生产。

手术过程中。蒲海洋 摄

“今天我们家小孩顺利出生了，我非常开心！在这里特别感谢我的祖国，感谢中国海军，感谢所有的医护人员。”新生儿的父亲吴凡很是激动，吴凡和爱人在印尼已经旅居多年，这次恰好遇上“和平方舟”号医院船到访印尼，他们认为宝宝能在医院船上出生很有意义，为此还专门为孩子取了一个小名“方舟”作为纪念。

全家福。蒲海洋 摄

为确保手术顺利进行，海上医院配属了专业的医疗力量，主刀医生是来自海军军医大学两所附属医院的妇产科专家刘晓军和管睿，还有妇科、儿科、重症医学科等顶尖专家为新生儿顺利出生保驾护航。

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