新华社雅加达11月13日电 专访：期待中国在完善全球治理方面继续发挥重要作用——访印度尼西亚前国会议长马祖基·阿利耶

新华社记者余谦梁 郑世波 汪奥娜

11月7日，印度尼西亚前国会议长马祖基·阿利耶在雅加达接受新华社记者专访。新华社记者 徐钦 摄

印度尼西亚前国会议长马祖基·阿利耶日前在接受新华社记者专访时表示，全球重大问题的解决需要世界各国政策协调一致，他期待在即将于印尼巴厘岛举行的二十国集团领导人第十七次峰会期间，中国在推动全球重大问题政策协调、完善全球治理方面继续发挥重要作用。

马祖基表示，中国已成为推动完善全球治理的重要力量，能够帮助发展中国家在国际舞台上发出更加强有力的声音。

他说，习近平主席提出的构建人类命运共同体理念充满远见，是中国领导人为人类实现长远发展提出的中国方案。习近平主席以充满哲理的论述告诉全世界，中国人民期待与各国人民一道，共同建设更加美丽的地球家园，中国愿和各国携手建设一个持久和平、普遍安全、共同繁荣、开放包容、清洁美丽的世界。

2013年10月3日，习近平主席在印尼国会发表重要演讲，首次提出共建21世纪海上丝绸之路的重大倡议。当时，作为印尼国会议长，马祖基陪同习近平主席步入国会会议大厅，并现场聆听演讲。

“习近平主席讲到，中国明代著名航海家郑和七次远洋航海，每次都到访印尼群岛，留下了两国人民友好交往的历史佳话。”马祖基回忆道，习近平主席还特别从五个方面阐述了对进一步促进中国－东盟关系发展的构想，表示中方愿同印尼和其他东盟国家共同努力，携手建设更为紧密的中国－东盟命运共同体。

马祖基指出，印尼总统佐科提出“全球海洋支点”构想，大力推动“海上高速公路”建设计划。共建“一带一路”倡议、亚洲基础设施投资银行及丝路基金等为印尼基础设施建设与发展提供了巨大支持。共建“一带一路”倡议还有效提升东盟和中国关系，带动中国－东盟自贸区升级，有助于双方实现共同进步与发展。

马祖基表示，近年来印尼和中国关系越来越密切，双方在经济、贸易和投资领域的务实合作水平不断提升。新冠疫情期间，两国在卫生医药领域开展深度合作，有效助力印尼控制疫情的发展。

马祖基曾多次访问中国，见证了中国快速的发展变化。他说，中国找到了适合自己的发展模式。中国坚持以人民为中心的发展思想，带动国民实现共同富裕，并严厉打击腐败，值得印尼等各国学习。相信在中国共产党坚强领导下，中国一定能够取得更大发展成就。

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