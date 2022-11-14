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中国非洲史研究会换届大会暨“国际秩序变动中的非洲与中非关系”学术会议举行

2022年11月14日08:48 | 来源：人民网-国际频道
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人民网讯 11月12日，中国非洲史研究会换届大会暨“国际秩序变动中的非洲与中非关系”学术会议以线下线上方式举行。沐涛当选中国非洲史研究会会长，毕健康当选秘书长。华东师范大学历史系主任梁志、中国非洲研究院执行院长李新烽、中国社科院世界历史研究所党委书记罗文东、中国非洲史研究会会长李安山在开幕式上致辞。外交部非洲司公使衔参赞贺红燕发表主旨报告。

部分与会者线上合影。中国非洲史研究会供图

贺红燕在作题为《当前的非洲形势和中非关系》的主旨报告时表示，受俄乌局势、新冠肺炎疫情延宕、全球经济复苏乏力等叠加的影响，非洲面临着更加严峻复杂的挑战。非洲国家联合自强，保持政治形势总体稳定；化挑战为机遇，大力促进数字经济、绿色经济等新兴产业，经济前景呈现潜力和韧性；增强自主意识，努力推动以非洲方式解决非洲问题取得积极成效。展望未来，中非双方将坚持互信、互利、互鉴、互助的大方向不动摇，继承中非友好合作的优良传统，不断增强推进中非友好事业的历史主动性。中国将坚持真实亲诚理念和正确义利观，尊重非洲、支持非洲，同非洲国家携手，加快推进构建新时代中非命运共同体。

线下分会场之一。中国非洲史研究会供图

会议为期一天，来自北京大学、清华大学、复旦大学、云南大学等20多个高等院校和科研机构的专家学者等共计90余人参会。（任钰）

(责编：艾雯、杨牧)

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