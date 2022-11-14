新华社金边11月13日电（记者孙一 吴长伟）第40届和第41届东盟峰会13日在柬埔寨首都金边闭幕。东盟国家在会议上表示，将继续努力推动经济复苏，加强东盟内部团结，携手应对挑战，努力推动东盟共同体建设。

柬埔寨首相洪森在闭幕式上致辞说，在国际和地区局势深刻复杂变化的当下，东盟国家就加强东盟中心地位和同外部伙伴联系进行了富有成效的磋商，有利于推动东盟和平稳定、繁荣发展。

11月13日，在柬埔寨首都金边，柬埔寨首相洪森（左）将东盟轮值主席木槌移交给2023年东盟轮值主席国印度尼西亚总统佐科。新华社记者朱炜摄

作为东盟轮值主席国领导人，洪森在闭幕式上将东盟轮值主席木槌移交给2023年东盟轮值主席国印尼总统佐科。

东盟峰会一般每年召开两次，分别于上半年和下半年举行。受疫情影响，今年两届峰会仍并期举行。这是新冠疫情发生以来东盟国家领导人首次举行面对面会议。

11月13日，印度尼西亚总统佐科在柬埔寨首都金边举行的闭幕式上致辞。新华社记者朱炜摄

第40届和第41届东盟峰会及东亚合作领导人系列会议于11日至13日举行，其间还举行了第25次中国-东盟（10+1）领导人会议、第25次东盟与中日韩（10+3）领导人会议、第17届东亚峰会等。

东盟成立于1967年，成员国包括印度尼西亚、泰国、新加坡、菲律宾、文莱、马来西亚、越南、老挝、柬埔寨和缅甸10国。

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