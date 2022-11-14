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以色列总统授权内塔尼亚胡组建新政府

2022年11月14日08:26 | 来源：新华网
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新华社耶路撒冷11月13日电（记者王卓伦 张天朗）以色列总统赫尔佐格13日正式授权前总理、利库德集团领导人内塔尼亚胡组建新政府。

11月13日，以色列前总理内塔尼亚胡（左）在以色列总统府接受总统赫尔佐格（右）颁发的组建新政府授权书。新华社记者 王卓伦 摄

赫尔佐格当天在总统府举行的授权仪式上说，内塔尼亚胡首要任务是领导一个联合政府，确保其稳定运行、良好运转。

内塔尼亚胡表示，他将致力于组建一个稳定、负责任且具有广泛代表性的政府。新政府将推动国家经济发展，改善以色列同更多阿拉伯国家的关系。

11月13日，以色列前总理内塔尼亚胡在以色列总统府举行的组建新政府授权仪式上发表讲话。新华社记者 王卓伦 摄

以色列11月1日举行第25届议会选举，共有40个政党和党派联盟角逐议会120个席位。根据以色列中央选举委员会3日公布的计票结果，内塔尼亚胡阵营获得64个议席。

以色列议会实行一院制。法律规定，获得议会半数以上议席的政党可单独组阁。由于中小党派林立，以色列历史上从未出现单一政党组阁的情况。

(责编：苏缨翔、高歌)

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