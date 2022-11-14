新华社金边11月13日电

在第17届东亚峰会上的讲话

中华人民共和国国务院总理 李克强

（2022年11月13日，柬埔寨金边）

尊敬的洪森首相，

各位同事：

很高兴同大家相聚美丽的金边。感谢洪森首相和柬埔寨王国政府为本次会议所作的周到安排。

在东亚合作走过的不平凡历程中，金边留下了自己的深刻印记。十年前，东盟峰会发表《金边宣言》，推动东盟共同体建设进入快车道，RCEP谈判在这里正式启动，东亚峰会《金边发展宣言》汇聚各方共识，本地区共同发展呈现出强劲势头。今天，我们再次相聚金边，重启疫情以来首次峰会线下交流，具有重要意义。期待各方携手努力，为促进地区繁荣发展赋予新动能。

当前，国际地区形势错综复杂，世界经济复苏乏力，国际安全形势动荡，能源、粮食、金融风险挑战此起彼伏。同时也要看到，本地区总体保持了和平稳定，区域经济一体化持续推进，形成稳定的产业链供应链体系，绿色发展理念深入人心，数字化转型已经成为新的经济增长点。地区人民要和平、谋发展的呼声更加强烈。地区国家应坚持相互尊重，深化互利合作，携手应对风险挑战。

东亚峰会成员国涵盖亚太地区主要经济体，具有广泛代表性和影响力。峰会应在不断演变的国际地区环境中把握正确方向，坚守自身定位，加强机制建设，择宽处行，行固本策，不断增强发展与安全“双轮”驱动力，推动各方共享机遇，共迎挑战，深化区域合作，为打造本地区长期和平稳定繁荣愿景做出积极贡献。

一是坚持战略对话，开展建设性互动。作为领导人引领的战略论坛，峰会自成立之初，就强调要坚持《东南亚友好合作条约》精神、不干涉内政原则和照顾各方舒适度的“东盟方式”，为地区国家就政治安全和经济发展等交流合作提供重要平台。面对地缘政治紧张和热点问题升温倾向，峰会应成为对话的平台，致力于促进地区国家对话协商，增进彼此间相互理解和信任，妥处分歧，不应脱钩，更不能走向对抗。中方提出“全球安全倡议”，倡导共同、综合、合作、可持续的安全观，为化解安全困境提供了中国方案。中方愿同各方一道，为拓展和深化务实合作营造良好条件氛围，共同夯实东亚持久和平稳定的基石。

二是坚持互利合作，携手应对风险挑战。全球性威胁和挑战需要全球性应对，关键是要拿出实际行动。东亚是最具发展潜力、合作潜力的地区之一，去年中日韩和东盟对世界经济增长的贡献率就超过30%，区域内贸易投资保持较快发展态势。我们要坚持经济全球化正确方向，坚持贸易和投资自由化便利化，坚持开放合作和互利共赢，推动实施好RCEP，维护产业链供应链安全稳定畅通，不断推进区域经济一体化进程，为地区可持续复苏发展提供动力。面对新型传染病等公共卫生风险，中方将继续支持东盟建设区域疫苗生产和分配中心，积极推动区域公共卫生能力建设。为有效应对能源安全挑战，中方认为应均衡有序推进低碳转型，统筹保障能源可及性、安全供给和生产生计所需，维护能源和粮食安全。中方欢迎各方用好清洁能源论坛、新能源论坛等机制，愿加强政策交流和务实合作，支持共同应对气候变化和生态环境挑战，推动地区可持续发展。期待尽早制定完成东亚峰会新一期行动计划，加大对减贫等领域务实合作投入，促进实现更多发展目标。

三是坚持东盟中心地位，构建包容性区域架构。多年来，东亚地区形成了多层次、网络状的区域合作架构，为维护地区和平稳定和繁荣发展发挥了不可替代的重要作用。这一架构之所以行之有效，关键在于坚持东盟主导，包容各方利益，符合地区实际。这一架构可以根据形势变化不断优化完善，但作为根基的东盟中心地位不能动摇。各方应支持东盟在东亚合作中的主导地位，只有这样，东亚合作才能根深叶茂、行稳致远。中方支持继续以“东盟方式”助力妥善解决缅甸问题，维护东盟团结和合作，国际社会应为此创造良好的外部环境。

各位同事，

维护南海和平稳定、维护南海航行和飞越自由符合各方共同利益。中国作为最大的货物贸易国，60%的贸易经过南海。南海的航行和飞越自由从来不是问题。

前两天，我和东盟国家领导人共同宣布发表《纪念〈南海各方行为宣言〉签署20周年联合声明》，发出各方坚定致力于全面有效落实《宣言》、共同维护南海和平稳定的有力信号。

中方主张维护南海和平稳定和航道畅通，愿与东盟国家一道，根据已签署20年的《南海各方行为宣言》精神和包括《联合国海洋法公约》在内的国际法原则，按照协商一致原则加快推进“南海行为准则”磋商。各方应当尊重地区国家为维护南海和平稳定所作出的努力，支持地区国家把南海建设成为和平、友谊、合作之海。

中国改革开放40多年来取得的经济社会发展成就，得益于和平的外部环境和稳定的地区环境，这符合中方的利益。中国坚定奉行独立自主的和平外交政策，坚持走和平发展道路，始终根据事情本身的是非曲直决定自己的立场和政策，维护国际关系基本准则，维护国际公平正义。坚持对外开放的基本国策，坚定奉行互利共赢的开放战略，不断以自身发展为世界各国发展提供机遇，推动建设开放型世界经济，更好惠及各国人民。

心合意诚，未来可期。中方愿同各方一道加强对话合作，共建东亚美好家园，共同维护世界和平与繁荣。

谢谢！

(责编：苏缨翔、高歌)