新华社金边11月13日电（记者吴长伟 郑明达）当地时间11月13日下午，国务院总理李克强在金边会见联合国秘书长古特雷斯。

李克强表示，联合国是维护多边主义最重要的机构。中方一贯高度重视联合国在维护世界和平、促进共同发展方面发挥的重要作用。在当前复杂多变的国际形势下，维护多边主义，从根本上说就是要维护联合国宪章宗旨和原则，维护联合国在处理国际事务中的权威作用。对联合国的支持和投入，就是对世界和平与发展作出的贡献。中方赞赏在古特雷斯秘书长领导下，联合国事业取得的新成就，将一如既往加强同联合国机构合作，积极支持和参与联合国各项工作，同各方一道共同维护联合国宪章宗旨和原则，维护国际法准则，维护国际公平正义。

李克强指出，贫穷必然冲击稳定，不缩小南北差距，就难以避免冲突和动荡。中方赞赏联合国关注发展中国家的发展问题，为发展中国家缓解债务负担、应对气候变化、改善民生福祉、实现可持续发展积极提供帮助。中国作为安理会常任理事国和最大的发展中国家，愿同联合国保持密切沟通协调，继续在南南合作框架下为发展中国家应对气候变化提供力所能及的支持，并愿在二十国集团框架下为处理非洲国家缓债问题发挥建设性作用。

古特雷斯表示，中国和联合国的合作是多边主义的重要支柱。联合国赞赏中方为推动多边主义付出的巨大努力，积极评价中方为推进联合国关于应对气候变化、实现可持续发展等议程作出的贡献。希同中方深化合作，帮助发展中国家应对气候变化，缓解债务负担，维护国际粮食和能源安全，让联合国提出的各项议程得到越来越多国家的支持。联合国反对经济脱钩，主张各国通过对话弥合分歧，共同应对全球性挑战。联合国坚决支持中方在南南合作中发挥的重要作用，愿与中方就此继续加强合作。

肖捷参加会见。

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