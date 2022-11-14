新华社印度尼西亚巴厘岛11月13日电 印度洋与太平洋在这里交汇、交融，多元文明在这里共生、共荣。如珍珠散落于蔚蓝，如翡翠横跨赤道，“千岛之国”印度尼西亚，用热带的海风、沙滩、阳光，迎接远来的宾客。

应印度尼西亚共和国总统佐科邀请，中国国家主席习近平将于11月14日至17日赴印尼巴厘岛出席二十国集团（G20）领导人第十七次峰会。印尼各界对中国贵宾热切期盼。

驶向命运与共的未来

元首外交为中印尼关系高位运行提供战略引领。习近平主席2013年和2015年两赴印尼，在2013年访问期间，将两国关系提升为全面战略伙伴关系。今年7月，佐科总统第五次访华，也是北京冬奥会后首位访华的外国元首，两国元首共同确立了共建中印尼命运共同体的大方向。

习近平主席在双方会谈中强调，中国和印尼发展阶段相似，共同利益相连，理念道路相通，前途命运攸关。构建中印尼命运共同体是两国人民的共同心声和普遍期待。

佐科总统说，在当前充满不确定性的国际形势下，印尼和中国的良好合作体现了双方关系的战略性，对地区和世界都是正能量。

共建中印尼命运共同体正驶入快车道。双方全面落实两国元首重要共识，持续深化双边关系政治、经济、人文、海上合作“四轮驱动”新格局，共建“一带一路”如火如荼，务实合作亮点纷呈。中国是印尼最大贸易伙伴，2021年双边贸易额历史性突破1000亿美元大关。

新冠疫情见证了两国的守望相助。疫情发生以来，习近平主席和佐科总统密切沟通互动，为两国团结抗疫与复苏发展注入强劲动力。印尼是最早向中国提供抗疫物资援助的国家之一，中国率先同印尼开展疫苗和新冠特效药研发合作，是为印尼提供疫苗最多的国家。

同为发展中大国，中国和印尼以共建命运共同体为统领，持续打造互利共赢的典范、共同发展的样板、南南合作的先锋，为增进两国人民福祉，促进亚太稳定繁荣，助力发展中国家团结协作，维护世界和平发展贡献力量。

树立精诚合作的典范

街道上，一辆辆中国品牌新能源汽车穿梭往来；商店里，众多中国品牌手机广受欢迎；日常生活中，“印尼版支付宝”带来便捷支付体验……在这里，中印尼友好合作的热潮处处涌动，“中国元素”融入生活点滴。

这是11月12日在印度尼西亚巴厘岛拍摄的丹戎伯诺阿海滩风光（无人机照片）。新华社记者 徐钦 摄

北起首都雅加达，南联西爪哇名城万隆，全长142公里的雅万高铁是印尼第一条高速铁路，也是中印尼共建“一带一路”的标志性工程，也是中国高铁首次全系统、全要素、全产业链在海外落地。

在两国元首亲自推动下，雅万高铁建设持续推进，13座隧道全部贯通，路基、车站土建工程完成量92%以上，全线转入无砟轨道板铺设工序……

雅万高铁建成后，不仅让百姓生活提速，也将让当地发展提速，有力带动沿线地区打造“经济增长带”。

11月9日，在印度尼西亚西爪哇省万隆市，一列高铁动车组正在雅万高铁试验段进行热滑试验（无人机照片）。新华社发

“从郑和商船到雅万高铁，中国是我们的老朋友……想象一下，从雅加达到万隆，3小时变40分钟……”一名印尼歌手创作的《雅万之歌》走红网络，唱出了当地百姓的心声。

不仅是雅万高铁，福建工厂的精深加工让印尼的渔获等有了更高的产业附加值；中国的北斗卫星正在助力印尼国土测绘、海洋渔业、智慧城市发展；中国的无人机为世界最大群岛国家的物流难题提供全新解决方案；中国的新能源汽车为当地民众提供绿色环保的出行方式。从绿色发展到数字转型，从“两国双园”到“区域综合经济走廊”建设，中印尼互利合作的沃土正培育出累累硕果，凝聚成两国关系发展的务实纽带。

书写海上丝路的新篇

2013年10月，习近平主席在印尼国会演讲中首倡共建21世纪海上丝绸之路，描绘合作共赢的时代愿景。一名印尼学者感慨，正是那场演讲，“开启了21世纪海上丝绸之路的序幕”。

隔海相望，因海结缘。古老的海上丝路见证了中印尼人民世代交往的历史图卷，新时代的海上丝路为两国绘就了更光明的合作愿景。

随着中国印尼综合产业园青山园区落户，印尼中苏拉威西省莫罗瓦利县的一处偏僻渔村已发展为全球重要的镍铁和不锈钢产业基地。中国企业不仅带来了资金、技术和管理经验，更助力产业升级，培养大批技术人才，为印尼的工业化和现代化进程注入强劲动力。

每逢上下班高峰，园区格外热闹，汽车、摩托车穿梭其中，结伴而行的印尼员工有说有笑，生活充满了盼头。

在中国印尼综合产业园青山园区，菲特里亚尼在和同事讨论工作。新华社记者 徐钦 摄

27岁的菲特里亚尼大学毕业后进入这个“梦想开始的地方”工作，如今已担任不锈钢生产车间技术主管。“园区为我们提供发展和成长的机会，不仅获得稳定收入，还能实现人生价值，这里就是我的家。”菲特里亚尼说。

随着中国共建“一带一路”倡议和印尼“全球海洋支点”构想深入对接，两国务实合作从经贸、基础设施等传统领域向航天、基因工程等新兴领域拓展延伸，带动区域互联互通，促进共同发展繁荣。

敞开交融互鉴的心扉

“欢迎中国领导人的到来！希望印尼和中国关系更加深厚！”印尼阿拉扎大学孔子学院的青年学子们热切期待着习近平主席的又一次印尼之行。

2013年，习近平主席访问印尼期间，曾参观“中印尼友好”图片展并同两国青年交流，寄语他们要搭建两国人民友谊的桥梁。当时在阿拉扎大学学习汉语专业的舒伟雅有幸参与交流，习近平主席对她的鼓励让她铭记至今。现在，舒伟雅成为一名高中中文教师，向更多年轻人传递着对中国文化的热爱。

在阿拉扎大学孔子学院内，一名学生在阅读中文杂志。新华社记者 徐钦 摄

“金钱易得，朋友难求。”习近平主席曾引用这句印尼民间谚语，形容两国人民的真挚情谊为“千金难求的宝贵财富”。

文化相融，民心相通。中国和印尼有着绵延数千年的友好交往历史，如今正在续写更多交流互鉴的动人诗篇。当年，郑和下西洋六至爪哇，成就一段佳话。如今，中国海军“和平方舟”号医院船两次到访印尼，成为新时代的友谊之舟。当年，中国青花瓷器让爪哇人惊艳。如今，大熊猫“彩陶”和“湖春”是深受印尼民众喜爱的友谊使者。一个个友好使者，一座座友谊桥梁，两国人民友谊穿过历史长河、跨越浩瀚大海，历久弥坚，历久弥新。

完善全球治理的新兴力量

印着此次峰会主题“共同复苏、强劲复苏”和G20标识等字样的旗帜、标识，装点在巴厘岛各个会场和街头巷尾，预示这个重要的多边会议即将拉开帷幕。

这是11月12日在印度尼西亚巴厘岛拍摄的峰会欢迎海报。新华社记者 王申 摄

当前，百年变局加速演进，世纪疫情反复延宕，世界经济出现下行，全球发展事业面临挑战。国际社会期待本次峰会能够凝聚共识、推进合作，为改革完善全球经济治理提供指引，为推动世界经济强劲、可持续、包容和平衡增长，注入信心。发展中国家和新兴市场国家发出的声音、发挥的作用日益受到瞩目。

印尼加查马达大学国际关系专家穆哈迪·苏吉奥诺说，期待中国继续发挥积极作用，在二十国集团巴厘岛峰会上携手与会各方聚焦共同利益，商议有利于发展中国家经济复苏的切实政策。

澳大利亚国立大学东亚经济研究所所长彼得·德赖斯代尔说，继印尼之后，印度和巴西也将相继担任G20轮值主席国，发展中国家将在G20议题设置中占据主导地位。

时代之变深刻而宏阔。中国与世界共行大道、命运与共的信念始终如一，求团结、促发展、谋共赢的行动始终如一。面向未来，中国将同各方一道，继续唱响和平发展的时代强音，为地区和世界注入更多稳定力量，携手开创更加美好的明天。

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