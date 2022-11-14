本报记者 李 强

在印度尼西亚巴厘岛，一款新能源汽车穿梭于机场和酒店之间，车身上“G20”的标志搭配当地传统巴迪克风格涂装，很是抢眼。作为二十国集团领导人第十七次峰会的官方用车之一，300台上汽通用五菱印尼公司（以下简称“五菱印尼”）生产的Air ev新能源汽车，将为峰会提供绿色出行保障。

在位于巴厘岛伍拉·赖国际机场附近的峰会用车保障基地，记者见到上百台崭新的五菱新能源汽车整装待发，工作人员正仔细检查每一辆车的电量。据介绍，该新能源汽车每充满一次电可行驶200公里，能够满足峰会用车需求。

驾驶员哈纳斯是第一次驾驶新能源汽车，最让他满意的是无按键启动以及没有换挡把手的中控台。“既不用插钥匙、也无需启动按键，只要扭动换挡旋钮就可以开动了。”他说：“车子加速很快，刹车反应敏捷，运行起来安静平稳。”

为保证峰会用车安全，五菱印尼还在保障基地搭建了配备多种人工地形的试驾区，让驾驶员熟悉各种路况条件，并分发图文手册介绍智能车机系统。在会场区的公共充电桩前停满了五菱新能源汽车，驾驶员通过手机应用就能操作充电。

从2015年以来，五菱印尼在印尼西爪哇省勿加西县的汽车制造基地规模不断扩大，为当地直接和间接创造1万多个就业岗位。

根据印尼政府规划，印尼到2030年将自主减少31.89%的碳排放。印尼国务秘书部部长普拉蒂克诺说：“二十国集团领导人第十七次峰会使用新能源汽车，表明了印尼坚定向清洁能源转型的承诺。”

五菱印尼公司总经理石国勇表示，印尼的人口、资源和区位优势给新能源汽车产业发展带来巨大红利。中国企业的参与不仅有利于带动上下游产业，还能催生充电、维修服务、汽车改装、旧车和电池回收等众多新业态。

印尼经济统筹部部长艾尔朗加表示，印尼与中国在新能源汽车的研发、制造、市场等方面加强合作，有助于印尼相关产业快速发展，推动能源转型。

（本报印度尼西亚巴厘岛11月13日电）

《 人民日报 》（ 2022年11月14日 14 版）

(责编：白宇、杨光宇)