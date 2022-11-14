陆 慷

当前，世界之变、时代之变、历史之变正以前所未有的方式展开。在国际关系深刻调整演变背景下，中国与印度尼西亚确立了共建命运共同体这一大方向，不仅造福两国人民，也在地区和全球层面产生示范效应和深远影响。

党的二十大胜利召开后，印尼总统佐科和印尼所有主要政党领导人纷纷向中方致贺，由衷赞叹中国取得的发展成就。印尼各界普遍表示，中共二十大科学谋划了中国党和国家事业未来发展的目标任务和大政方针，将给中印尼合作带来新机遇。

高层交往频繁密切，全面战略伙伴关系持续深化。习近平主席同佐科总统保持密切沟通，就中印尼关系以及双方共同关心的国际地区问题多次深入交换意见，达成一系列重要共识，从战略高度和长远角度引领中印尼关系行稳致远。今年7月，佐科总统成功访华，成为北京冬奥会后中方接待的首位外国元首，充分体现了双方对发展中印尼关系的高度重视。两国元首确立了共建命运共同体这一大方向，两国政治、经济、人文、海上合作“四轮驱动”合作格局不断深化，双边关系彰显强劲韧性和活力，树立了发展中大国联合自强、互利共赢的典范。两国元首的战略引领，必将为构建中印尼命运共同体持续注入新动力，为世界经济复苏发展注入正能量，为促进全球公平正义作出新贡献。

务实合作持续推进，共建“一带一路”成果丰硕。中印尼两国同处发展振兴的关键阶段。2013年，习近平主席访问印尼并提出共同建设21世纪海上丝绸之路。当前，中印尼共建“一带一路”进入重要收获期并开启高质量发展新阶段。双方正紧密配合，确保雅万高铁这一首要旗舰项目如期建成，并打造“区域综合经济走廊”和“两国双园”等新旗舰项目。中国是印尼最大贸易伙伴和主要投资来源地，两国经贸合作保持强劲增长势头。双方正加快制定双边关系发展新的五年行动计划，推动两国全方位、多层次、高水平合作向更广阔领域和更纵深方向发展，共同提升两国人民福祉水平。

战略协作持续深化，展现发展中大国责任担当。印尼将主持召开二十国集团巴厘岛峰会。在全球通胀高企、西方主要经济体宏观政策外溢效应堪忧、世界经济风险积聚上升的背景下，二十国集团加强政策协调与合作的重要性和迫切性更加突出。印尼高度重视中方在应对全球性挑战中的重要引领作用，佐科总统访华期间亲自邀请习近平主席出席峰会。中国始终全力支持印尼作为今年二十国集团主席国的工作，一直同印尼密切协调配合，推动二十国集团排除政治因素干扰，聚焦在粮食、能源、卫生、气候等问题上积极开展国际合作，合力应对事关世界经济增长前景的重大问题，在全球治理的“亚洲时刻”发挥亚洲作用、贡献亚洲力量，展现中印尼关系的重大战略意义和深远全球影响。

中印尼互利合作是民心所向、大势所趋。中国已迈上全面建设社会主义现代化国家新征程，正在向第二个百年奋斗目标进军。印尼人民也正为实现2045年建国百年目标积极打拼。中方愿同印尼方一道，按照两国元首确立的共建命运共同体大方向，加强团结协作，继续为地区及世界的和平与发展作出新的贡献。

（作者为中国驻印度尼西亚大使）

《 人民日报 》（ 2022年11月14日 03 版）

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