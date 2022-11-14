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“让更多人从亚太区域一体化中受益”

——访亚太经合组织秘书处执行主任丽贝卡·玛利亚

本报记者  章念生
2022年11月14日05:48 | 来源：人民网－人民日报
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　　在亚太经合组织（APEC）第二十九次领导人非正式会议即将在泰国曼谷举行之际，APEC秘书处执行主任丽贝卡·玛利亚在接受本报记者专访时表示：“中国在推动区域经济一体化方面正发挥重要作用，未来将发挥更大作用。”

　　APEC于1993年初在新加坡设立秘书处，为各级活动提供支持和服务。丽贝卡于2019年1月起担任APEC秘书处执行主任。“距离APEC成员领导人上一次线下开会已经过去4年，此次能在曼谷再次相聚，十分令人鼓舞。这是让人激动的亚洲时刻。”

　　丽贝卡对习近平主席应邀出席APEC第二十九次领导人非正式会议充满期待。在她看来，作为APEC重要成员，中国为APEC平台带来的合作方案获得广泛响应，并得到有效落实。丽贝卡说，中国是140多个国家和地区的主要贸易伙伴，货物贸易总额连续5年居世界第一。中国在全球价值链供应链中的地位和作用有目共睹。中国的未来将会更加令人刮目相看。

　　丽贝卡表示，实现包容和可持续发展是APEC的重要目标。只有包容性的建议或措施才会有前景。APEC关注推动经济增长、中小企业发展、促进性别平等、发展培训教育等多个领域，“就是要让更多人从亚太区域一体化中受益，从经济发展中受益。”

　　“我们应注重合作而非对抗，让合作带来更多机会、更多正能量。”丽贝卡说，新冠肺炎疫情发生以来，多国海关携手合作，为医疗设施和抗疫物资的运输提供便利，充分彰显了合作的重要性。

　　丽贝卡指出，当前，数字经济蓬勃发展，为世界经济持续带来活力。与此同时，规范数据流动、保护个人隐私、保证网络安全等，日益成为人们面临的挑战。各方应把握数字经济带来的发展机遇，推动高标准数字经贸规则形成。“APEC为各方合作提供了一个有利环境，推动各经济体摒弃分歧，共商合作之道。” 

　　（本报曼谷11月13日电）


　　《 人民日报 》（ 2022年11月14日 03 版）
(责编：白宇、杨光宇)

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