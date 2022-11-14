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“为各国共同发展提供更多机遇”

——访印度尼西亚前国会议长马祖基

本报记者  管克江  闫韫明  刘  慧
2022年11月14日05:48 | 来源：人民网－人民日报
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　　“中国始终坚持相互尊重、平等相待，与世界各国开展互利合作。”在二十国集团（G20）巴厘岛峰会举行前夕，印度尼西亚前国会议长马祖基在接受本报记者专访时表示，中国一直支持印尼G20主席国工作，相信在此次峰会上，中国方案将为消除贫困、应对气候变化，完善全球治理注入更多正能量。

　　马祖基表示，当前，国际局势急剧变化，世界经济复苏乏力，以“共同复苏、强劲复苏”为主题的G20领导人第十七次峰会的举行恰逢其时。国际社会应加强团结合作，共同应对全球挑战。

　　马祖基说，新冠肺炎疫情对全球物资流动造成的负面影响仍未消除。“中国高效统筹疫情防控和经济社会发展，疫情防控取得积极成效，经济社会发展取得新成绩。希望中国继续积极推动各方加强宏观经济政策协调，推动世界经济包容性复苏和增长。”

　　2013年10月3日，受印尼时任国会议长马祖基邀请，习近平主席在印尼国会发表演讲，首次提出共同建设21世纪海上丝绸之路倡议。“能够见证这一重大倡议的提出，我倍感荣幸。”回忆起当时的场景，马祖基依然激动：“习近平主席是在印尼国会发表演讲的第一位外国元首，当时可容纳千余人的大厅座无虚席。习近平主席的演讲真诚、充实、具体，对发展印尼与中国关系以及拓展国际合作具有历史性意义。”

　　马祖基认为：“共建‘一带一路’倡议是中国智慧、中国担当的生动体现。中国坚持共商共建共享原则，为推动各国共同发展作出了典范。”

　　9年多来，共建“一带一路”倡议从愿景变为现实。雅万高铁、“区域综合经济走廊”、“两国双园”、青山工业园区等众多项目承载中印尼民众的美好期盼，不断取得成果。马祖基表示，共建“一带一路”倡议与印尼“全球海洋支点”构想高度契合，两国发展战略深入对接，将造福两国民众。

　　“中国坚持胸怀天下，携手世界各国建设持久和平、普遍安全、共同繁荣、开放包容、清洁美丽的世界，推动构建人类命运共同体。”马祖基说，“期待中国在国际事务中发挥更大作用，为各国共同发展提供更多机遇”。

　　（本报印度尼西亚巴厘岛11月13日电）


　　《 人民日报 》（ 2022年11月14日 03 版）
(责编：白宇、杨光宇)

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