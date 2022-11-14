本报记者 章念生 张志文 谢佳宁

浩渺行无极，扬帆但信风。

亚太经合组织第二十九次领导人非正式会议即将在泰国首都曼谷举行。国际社会期待此次会议聚焦亚太、聚焦发展、聚焦亚太自贸区建设，为亚太经合组织重整行装再出发注入强劲动力，引领国际秩序朝着更加公正合理方向演进，推动经济全球化朝着更加开放、包容、普惠、平衡、共赢的方向发展。

作为世界第二大经济体和亚太重要成员，中方高度重视亚太经合组织作用，支持亚太经合组织发展。2013年以来，习近平主席出席或主持历次亚太经合组织领导人非正式会议并发表重要讲话，以中国主张促进亚太合作，以中国贡献推动亚太发展，以中国智慧凝聚亚太共识，推动各方共同构建开放包容、创新增长、互联互通、合作共赢的亚太命运共同体。

“中方高度重视亚太经合组织作用，将继续支持亚太经合组织发展，始终不渝扎根亚太、建设亚太、造福亚太”

“志不立，天下无可成之事。”亚太经合组织一路走来，离不开亚太大家庭的团结奋进，也离不开把握时代大势、推动合作共赢的思想引领。

在亚太经合组织平台上，习近平主席始终强调开放、合作、发展的重要性，呼吁各经济体同舟共济，推动亚太巨轮校准航向——

“我们要携手建设开放型经济和区域合作框架，以开放包容精神推进亚太自由贸易区建设。”

“我们决心承前启后，继往开来，发扬互信、包容、合作、共赢的精神，共建面向未来的亚太伙伴关系，打造发展创新、增长联动、利益融合的开放型亚太经济格局，为实现共同发展、繁荣、进步的亚太梦想而不懈努力。”

“我们要以一张蓝图干到底的精神，采取更加有力的行动，早日建成亚太自由贸易区，把开放型亚太经济水平推向新高度。”

“亚太各方应该因势利导，立足于行动，引领全球新一轮发展繁荣。”

“亚太经济合作从来不是零和博弈、你输我赢的政治游戏，而是相互成就、互利共赢的发展平台。”

“我们要推进落实2040年愿景，构建开放包容、创新增长、互联互通、合作共赢的亚太命运共同体。”

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亚太发展的步伐，留下了中国主张的印记；亚太合作的收获，蕴含着中国智慧的结晶。“中国逐渐成为亚太地区乃至全球经济发展引擎，助力亚太地区成为全球最具增长活力的地区。”“中国与亚太各经济体共同经历挑战与考验，尽显大国风范。”在国际人士眼中，加入亚太经合组织30多年的中国，不断以大国智慧和大国担当，为亚太和世界的稳定与繁荣作出重要贡献。

风翻白浪花千片，雁点青天字一行。美丽的雁栖湖见证亚太经合组织21个经济体共谋发展的亚太盛会，彰显中国以自身发展更好惠及亚太和世界的胸怀。

在中国倡导和引领下，2014年亚太经合组织北京会议聚焦“共建面向未来的亚太伙伴关系”主题，明确未来亚太合作的方向与目标，作出启动亚太自贸区进程的重大决定，勾画建设亚太互联互通网络的新蓝图，找到支撑亚太经济发展的五大新支柱，开辟一系列全球性问题的合作新领域。作为主办方，中方在20多个城市举办了300多场亚太经合组织相关会议，提出的倡议占北京会议达成的上百项成果倡议的一半以上。“当我们回顾雁栖湖会议这段历史时，可以自豪地说：我们做了应该做的事。”习近平主席如是评价这次承前启后、载入史册的盛会。

擘画面向未来的亚太伙伴关系，追求共同发展、繁荣、进步的亚太梦想；推动构建开放包容、创新增长、互联互通、合作共赢的亚太命运共同体；通过《2040年亚太经合组织布特拉加亚愿景》、确立2040年建成亚太共同体的宏伟目标……在中国的积极支持推动下，中国与地区国家将在更大范围、更宽领域、更深层次实现互利共赢的未来前景愈加清晰。

亚太是个大家庭，中国是大家庭中的一员。中国发展离不开亚太，亚太繁荣也离不开中国。党的二十大报告提出，中国坚持对外开放的基本国策，坚定奉行互利共赢的开放战略，不断以中国新发展为世界提供新机遇，推动建设开放型世界经济，更好惠及各国人民。

从携手高质量共建“一带一路”、为亚太互联互通建设搭建更广阔平台，到倡议设立亚洲基础设施投资银行和丝路基金、打造新型投融资平台；从捐款1000万美元用于支持亚太经合组织机制和能力建设、为亚太经合组织发展中成员提供1500个培训名额用于支持贸易和投资等领域的能力建设项目，到举办进博会、消博会、服贸会等高水平开放展会，为亚太经济体提供更多商机……中国以实际行动彰显扎根亚太、建设亚太、造福亚太的坚定信心和不变决心，以中国经济持续健康发展为亚太发展带来更大机遇。

“亚太经合组织是一个大家庭，打造发展创新、增长联动、利益融合的开放型亚太经济格局，符合所有成员共同利益”

亚太经合组织成立以来的30多年，是世界格局加速演变、全球治理深刻重塑的30多年，也是亚太地区发生翻天覆地变化的30多年。

30多年来，亚太地区总体保持和平稳定，区域合作蓬勃发展，经济实力快速跃升。其间，亚太地区经受住了金融危机等风险考验，10多亿人摆脱贫困，乘着经济全球化的东风，创造了举世瞩目的“亚太奇迹”。

30多年来，亚太经合组织合作不断深化，取得长足进展：以茂物目标为指引，不断提升区域经济一体化水平；推动贸易投资自由化便利化和经济技术合作两个轮子一起转，努力实现优势互补和均衡发展；倡导开放的地区主义，探索出自主自愿、协商一致、灵活务实、循序渐进的“亚太经合组织方式”。

开放带来进步，封闭必然落后。亚太经济体的自身发展实践可为证明。茂物目标实施26年，亚太区域的贸易额增长5倍，年均增速6.7%；双向投资增长12倍，年均增速超过10%；平均关税水平从13.9%减少到5.2%，贸易成本和时间大幅下降。

“为确保亚太地区继续成为全球最具活力和互联互通的区域经济，我们认识到一个自由、开放、公平、非歧视、透明和可预测的贸易和投资环境的重要性，并将继续努力创造这一环境。”《2040年亚太经合组织布特拉加亚愿景》重申贸易和投资对于维护亚太合作的重要意义，强调开放对于亚太合作的重要价值，牢牢攥紧本地区发展繁荣的“金钥匙”。

“我们要努力打造平等协商、广泛参与、普遍受益的区域合作框架，合力构建开放型亚太经济，促进贸易和投资自由化便利化。”“要坚持开放的地区主义，以2040年愿景为指引，推进区域经济一体化，早日建成高水平亚太自由贸易区。”着眼地区发展实际，谋划未来进步方向，习近平主席在亚太经合组织平台多次提出构建开放型亚太经济的重要主张，激发起提升亚太开放型经济水平的坚定信心，汇聚起推动构建开放型世界经济的磅礴伟力。

在印尼东部的巴布亚地区，4G通信服务穿越泥泞与丛林，让当地人首次与广阔的外部世界建立起联结；在马来西亚吉隆坡国际机场，中企建设的电子商务枢纽落户于此，大幅推动当地中小企业的商品出口；在秘鲁第二大城市阿雷基帕市郊区，当地生产的羊驼玩偶漂洋过海走进上海“四叶草”，打开了通向中国市场的大门……着眼亚太数字经济和创新合作，中方不仅倡导优化数字营商环境，更以务实合作助力亚太地区伙伴搭乘发展快车，在智慧城市、5G、人工智能、电子商务、大数据、区块链、远程医疗等领域打造更多新的合作亮点，广泛激发市场主体活力，释放数字经济潜力，为亚太经济复苏注入新动力。

“中国在创新增长和数字经济发展方面具有丰富经验，取得了令人钦佩的成就，期待通过深入有效合作，加快亚太地区数字经济基础设施建设，推动数字经济全面发展，让越来越多的亚太地区人民享受到创新和数字技术成果。”越南知名经济学家武大略表示。

“互信、包容、合作、共赢的伙伴关系，是亚太大家庭的精神纽带，是确保亚太合作处在正确轨道上的重要保障”

“亚太经合组织是一个大家庭，打造发展创新、增长联动、利益融合的开放型亚太经济格局，符合所有成员共同利益。为了实现上述目标，亚太经济体需要共同构建互信、包容、合作、共赢的亚太伙伴关系，为亚太地区和世界经济发展增添动力。”雁栖湖畔，习近平主席为亚太地区长远发展和共同繁荣擘画未来。

“凡治国之道，必先富民。”发展的最终目的是造福人民，必须让发展成果更多惠及全体人民。亚太地区人口规模达28亿，亚太经合组织中不乏发展中经济体，持续推进区域经济一体化，需要实现包容和可持续发展，以真正提升亚太人民的获得感和幸福感。

用5G+实时监测水文情况，在信息化服务上建立灾害监测与应急联动系统；用“5G+VR慢直播设备”，打造乡村旅游的“升级版”……在2021年举办的亚太经合组织数字减贫研讨会上，来自亚太经济体的代表在贵州化屋村，直观感受到了数字技术给乡村带来的变化。

在泰国东北部连绵起伏的山丘上，32座高约120米的白色风力发电机错落有致，巨大的叶片迎风转动。这是中国企业自主研发的柔性塔架首次实现海外批量使用，既满足当地风速整体较慢、电网基础设施薄弱等复杂情况，又有效提高风能利用率，有力支持泰国实现绿色发展。

在文莱的大摩拉岛上，沿着平坦的道路驾车前行，一个个巨型储罐映入眼帘，路旁纵横交错的各种管道一路伴行。夕阳西下时，落日余晖映衬出整齐排列的炼化装置，犹如印在天边，风景无限。恒逸石化大摩拉岛综合炼化厂，作为中国在文莱最大的投资项目，其产值对文莱国内生产总值影响很大，为当地创造了大量就业机会，带去了先进技术，并带动了当地工业数字化转型。

亚太经济体利益交融，联系紧密。坚持联动发展，既能为伙伴提供发展动力，也能为自身创造更大发展空间。多年来，亚太地区接续推进落实亚太经合组织互联互通蓝图，加快完善基础设施建设，畅通人员、货物、资金、数据安全有序流动，打造全方位互联互通格局，努力让脚下之路、规则之路、心灵之路联通太平洋两岸。亚太经合组织加强全方位基础设施和互联互通建设，有助于开拓亚太经济增长新源泉，有利于推动亚太包容可持续发展，有助于维护全球和地区产业链供应链安全畅通运转，符合各成员共同利益和长远发展需要。

从构建开放型亚太经济到促进数字经济和创新，从积极践行包容性发展到坚持绿色发展、循环发展、低碳发展，从坚持完善互联互通网络到推动抗疫合作和经济复苏，走过30多年合作历程，互信、包容、合作、共赢的伙伴关系已经成为亚太经合组织的共同财富。

“中国愿同亚太各方一道，共创共享亚太和平繁荣美好未来，向构建人类命运共同体目标不断迈进”

亚太是中国安身立命之所。中国坚定捍卫亚太和平、促进亚太发展、参与亚太合作。以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴，中国必将为亚太长治久安和可持续发展做出更大贡献。

党的二十大报告提出，中国式现代化是走和平发展道路的现代化。“我们坚定站在历史正确的一边、站在人类文明进步的一边，高举和平、发展、合作、共赢旗帜，在坚定维护世界和平与发展中谋求自身发展，又以自身发展更好维护世界和平与发展。”

“每个国家都要以符合自身国情的发展方式来实现现代化。”日本前首相鸠山由纪夫指出，中国不走一些国家通过战争、殖民、掠夺等方式实现现代化的老路，坚持走和平发展的现代化新路，为亚太发展中经济体和人类实现现代化提供丰富选择，创造人类和亚太文明新形态。

党的二十大报告提出：“推动世界贸易组织、亚太经合组织等多边机制更好发挥作用，扩大金砖国家、上海合作组织等合作机制影响力，增强新兴市场国家和发展中国家在全球事务中的代表性和发言权。”面对地区和世界新形势新变化，中国以自身的确定性应对外部环境特别是亚太环境的不确定性，以内外政策的稳定性对冲包括周边在内国际局势的不稳定性，以高质量发展和高水平开放为世界和周边经济复苏提供强劲持久的动力，以负责任态度为亚太和平发展作出不懈努力，以真正的多边主义为推动全球治理朝着更加公正合理的方向发展贡献力量。

面对世纪疫情阴霾未散，经济全球化遭遇逆流，传统和非传统安全挑战叠加，单边主义、保护主义加剧，亚太地区数十年来第一次出现经济整体负增长，保护人民健康、实现经济复苏任务艰巨。站在历史的十字路口，亚太合作未来的路怎么走，关乎地区发展，关乎人民福祉，关乎世界未来。

“亚太地区应该勇担时代责任，发挥引领作用，坚定朝着构建亚太命运共同体目标迈进。”历史关头，习近平主席呼吁高举共建亚太命运共同体的旗帜，深入阐述亚太命运共同体理念，使之轮廓不断清晰、内涵不断丰富、重要意义不断凸显：

——2013年，在亚太经合组织第二十一次领导人非正式会议期间提出要牢固树立亚太命运共同体意识；

——2019年，提出构建开放包容、创新增长、互联互通、合作共赢的亚太命运共同体；

——2021年，进一步提出构建亚太命运共同体的四项重点工作，包括推动抗疫合作和经济复苏、构建开放型亚太经济、促进创新增长和数字经济发展、实现包容可持续发展。

“亚太命运共同体的构想符合域内各国的共同利益，也符合域内全体人民的共同期望。”正如印度尼西亚佩利塔·哈拉潘大学国际政治学教授阿莱克西斯·杰马杜所言，共同构建开放包容、创新增长、互联互通、合作共赢的亚太命运共同体，必将推动早日建成高水平亚太自由贸易区，谱写亚太合作新篇章。

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在全球治理体系面临新挑战的关键时刻，亚太经合组织即将迎来疫情发生以来首次线下举办的领导人非正式会议。国际社会期待新兴市场和发展中国家在全球治理中发挥更积极作用，发出更响亮声音。

亚太经合组织承载着推动本地区和全球发展的重要使命，面对挑战，应该展示勇气和决心，发挥引领和协调作用，维护和发展开放型世界经济，推动亚太地区继续在世界经济复苏方面发挥引擎作用。

百舸争流，奋楫者先；中流击水，勇进者胜。作为亚太合作的积极倡导者和坚定践行者，中国将始终扎根亚太、建设亚太、造福亚太。中国将以实际行动为深化互信、包容、合作、共赢的亚太伙伴关系汇聚起更强力量，携手各方推动构建亚太命运共同体，共创共享亚太和平繁荣美好未来，为推动构建人类命运共同体贡献亚太力量。

《 人民日报 》（ 2022年11月14日 03 版）

(责编：白宇、杨光宇)