本报记者 张 红

“5年前，我宣布举办进博会，就是要扩大开放，让中国大市场成为世界大机遇。现在，进博会已经成为中国构建新发展格局的窗口、推动高水平开放的平台、全球共享的国际公共产品。”11月4日晚，中国国家主席习近平以视频方式在第五届中国国际进口博览会开幕式上发表致辞时这样表示。在国际格局复杂演变、新冠肺炎疫情持续、世界经济衰退风险加剧之时，进博会传递了中国坚持对外开放、继续支持经济全球化的信号。

人气旺

本届进博会共有145个国家、地区和国际组织参展，来自127个国家和地区的企业参加企业商业展，66个国家和3个国际组织亮相国家综合展，284家世界500强和行业龙头参加企业展，数量均超过上届。

韩国《亚洲经济》注意到，全球大型企业参展十分踊跃，海外中小企业参展数量也在增加。“一带一路”沿线国家、上合组织成员国的参展热度保持高位，《区域全面经济伙伴关系协定》成员国均有企业参展。

据《日本经济新闻》报道，本届进博会吸引了美国大型半导体企业和制造设备巨头参展。对企业来说，中国是可以获取利润的不可或缺的市场。在半导体行业之外，微软、戴尔、元宇宙平台公司等美国大企业均参展。各家公司在推广自身元宇宙技术的同时，也致力于为中国企业拓展海外市场提供支持。

德国总理朔尔茨率高级商业领袖代表团访华后，本届进博会上的德国企业备受关注。据德国海外商会联盟·大中华区介绍，在第四届进博会期间，德企就取得了不错的成绩：德企参展总面积为40687平方米，是欧洲参展面积最大的国家；德企与中企达成意向成交金额超169亿美元。

俄新社报道援引俄罗斯出口中心的消息称，来自俄罗斯15个地区的近30家公司参加本届进博会。俄罗斯参展商展示产品、推广品牌，在中国市场上寻觅商业伙伴，这对他们是独一无二的机会。

据韩国《亚洲日报》网站报道，三星电子、现代摩比斯、爱茉莉太平洋等韩国企业参加本届进博会，集中展示各家企业的前沿科技和创新产品，为进博会增加“韩国元素”。

据共同社报道，日本贸易振兴机构展出了约280家日企的食品、化妆品和医疗设备等；本田展示了投放中国市场的纯电动汽车第二批概念车；丰田汽车展示了无障碍露营车；佳能设置了在现实场景中呈现虚幻物体的混合现实体验专区；雅马哈展示了乐器和在中国盛行的“直播带货”所用的麦克风等。

据新加坡《联合早报》网站报道，新加坡工商联合总会今年率领50家新加坡企业参展。新加坡展台面积达1294平方米，分布在服务贸易、食品及农产品、消费品3个展区。

据古巴《二六报》网站报道，生物技术产品是古巴参加本届进博会的“介绍信”。古巴在其数字展台上推介古巴生物医药集团的产品。另外，古巴还重点推介了其久负盛名的烟草产品和旅游资源。

机遇多

南非《独立报》发表评论文章称，中国蓬勃发展的市场和巨大潜力一直吸引着众多外国企业，而进博会被视为外企深耕中国市场的一个重要平台。报道指出，进博会已经成为一个创建和分享商业发展机会的全球性窗口。在新冠肺炎疫情重创全球经济的背景下，进博会上的面对面交易可以提振信心，并为实现疫后经济复苏汇聚力量。此外，通过共享商机和构建其他纽带，进博会将为来自世界各地的企业创造更光明的未来。报道强调，作为许多国家和地区的主要出口目的地，中国为全球经济增添了动能，为全球发展提供了机遇。

对很多企业而言，中国市场已经成为其收入与利润的重要来源。

“中国是拜耳处方药业务的最大市场，是健康消费品业务的第二大市场，是作物科学业务前十大市场。2021年，拜尔在中国的总销售额达39亿欧元。”拜耳中国公共与政府事务及可持续发展副总裁高勇介绍，中国是拜耳业务的一个战略性支柱。这不是个例。据日本《朝日新闻》报道，在德国汽车巨头大众公司的全球汽车销量中，中国占了40%的份额。根据其发布的财报，德国化工巨头巴斯夫2021年面向大中华区客户的销售额约为120亿欧元，占其总销售额的15%，仅次于美国市场。全球领先的发动机企业德国曼恩能源方案集团亚太区负责人迈克尔·阿德勒说，2021年，集团新增订单金额的20%由中国业务贡献。

美国全国广播公司称，自2018年首次举办以来，进博会一直是国际投资和采购的开放渠道。美国彭博社称，中国承诺扩大优质产品进口，帮助其他国家分享中国国内市场的机遇。

俄罗斯出口中心总经理韦罗妮卡·尼基申娜在俄罗斯展开幕式上表示：“中国过去是、现在仍然是俄罗斯的主要对外贸易伙伴。2021年，俄中贸易额增长了35%，突破1400亿美元。今年前8个月，双边贸易额又增加了31%。联合商业论坛、交易会、展览会带来巨大的回报。进博会就是一个很好的例子。俄罗斯企业已经第五年参加进博会，我们可以充满信心地说，这是增加对中国市场出口供应的非常有效的工具。”

马来西亚《星报》引述非盟前高级顾问科斯坦蒂诺斯的话称，进博会为非洲企业提供了难得的机会，能够挖掘中国和其他市场。他表示，非洲企业有必要借助进博会在国际市场实现出口组合多样化。

正如雀巢集团执行副总裁、雀巢大中华大区董事长兼首席执行官张西强所说：“近年来，进博会逐渐成为中国持续开放、共享‘中国机遇’的关键平台之一。”

增信心

本届进博会期间，参展商展示了数百项新产品、新技术和新服务，其中很多是全球首发、亚洲首秀或者中国首展。进博会已成为各国企业向中国市场展示全球最新技术的舞台。

韩国《亚洲日报》报道指出，三星电子在本届进博会上首次展出多个“世界第一”，包括全球首个量产的3纳米芯片、全球首款通过HDR10+认证的高动态范围技术的激光电视、世界首个垃圾自动清理系统——三星BESPOKE吸尘器系列以及三星最新发布的Galaxy Z Fold4/Flip4系列折叠屏手机等整机产品。

“中国举办进博会使人获得信心和力量。”埃及《金字塔报》称，进博会已经成为“一个品牌、一个信得过的公共平台”。

“外资看好中国市场。”德国财经网说，进博会体现了中国积极向世界开放市场的政策。今年参展的世界500强和行业龙头企业回头率近90%。

西门子全球执行副总裁，西门子中国董事长、总裁兼首席执行官肖松表示，中国拥有完整的产业体系、超大规模的市场、多元化的人才储备以及丰富的前沿技术应用场景，为跨国企业在华发展奠定了良好基础。

普华永道中国市场主管合伙人表示，近年来，中国营商环境有了质的飞跃，企业开办、税费、融资等市场环境持续优化，政务服务水平和效率不断提升。这不仅为中国企业的发展带来机遇，而且极大地增强了外资企业在中国发展的信心。

英国《金融时报》引用德国化工巨头巴斯夫欧洲公司执行董事会主席薄睦乐的话说，无论2021年还是2022年第三季度，巴斯夫在中国的盈利状况相当可观。在化工行业，到2030年中国将占世界市场的一半，届时全球约75%的增长将发生在中国，“我们愿意或者能够离开中国吗？”

俄罗斯卫星通讯社报道指出，第五届虹桥国际经济论坛发布的《世界开放报告2022》显示，中国坚持高水平对外开放取得进展，开放指数从2012年的0.7107提升至2020年的0.7507，提高了5.6%，排名从第47位提升至第39位，成为推动经济全球化的重要力量。

“中国推动建设开放型世界经济。”俄罗斯塔斯社以此为题对本届进博会进行了报道。康宝莱中国区总裁、全球高级副总裁郭木表示：“我们深切感受到，面对时代之变，中国坚持高水平对外开放的决心始终未变，中国与世界分享市场机遇、推动世界经济复苏的胸怀与担当，给康宝莱这样的跨国公司积极融入中国经济高质量发展注入了强大动力和坚定信心。”

(责编：白宇、杨光宇)