新华社北京11月12日电（记者王慧慧）中共中央对外联络部11日在京举办中共二十大精神专题宣介会，包括近60位驻华大使在内的100多个国家的高级外交官出席。

与会各国驻华使节纷纷祝贺中共二十大胜利召开，相信在中国共产党坚强领导下，中国人民将在以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的进程中取得新的更大成就。各国期待同中国进行更加紧密的合作，共同促进世界和平与发展。

南非驻华大使谢胜文说，中共二十大报告内容丰富，回顾过去五年和新时代十年的伟大成就和经验，给中国人民注入强大信心。相信在中国共产党的领导下，中国将取得更大发展成就。期待南中两国关系进一步提升，更好地共同应对新冠肺炎疫情、气候变化等挑战，推动国际社会享有和平、团结以及开放的贸易，惠及包括南非和中国在内的世界各国人民。

俄罗斯驻华大使莫尔古洛夫表示，中国近十年取得的成就令人瞩目。打赢脱贫攻坚战、全面建成小康社会，不仅是中华民族取得的重大成就，也是中国对人类发展作出的卓著贡献。中共二十大充分展现了中国共产党和中国人民团结一心，大会成果有助于中国成功实现经济社会发展目标，巩固中国的国际地位。

纳米比亚驻华大使凯亚莫说，他对中共二十大报告印象最深的是“人民至上”。中国共产党不仅为中国人民、也为包括非洲在内的世界人民谋福祉。中国在世界上说到做到，纳米比亚是中国的坚定支持者。期待中共二十大制定的大政方针落地见效，给人民带来更多实惠。

马来西亚驻华大使努西尔万表示，中国取得举世瞩目的发展成就，为地区和世界各国带来重大机遇。过去十年，中国是全球经济增长的最大贡献者。中共二十大报告清晰承诺坚持高水平对外开放，着力推动高质量发展。中国和东盟作为全面战略伙伴，应当以此为契机更加紧密合作，实现互利共赢。

埃及驻华大使哈奈菲说，中国全面打赢脱贫攻坚战的成就令人鼓舞。中共二十大报告提出推进绿色低碳发展，埃及高度评价中方在沙姆沙伊赫气候变化大会的发言，相信中国将在应对气候变化和生态环境保护等全球性议题上发挥更大作用。

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