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五十载光影辉映，向未来携手同行——2022大阪中国电影周在日本开幕

2022年11月12日14:34 | 来源：人民网-国际频道
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2022大阪中国电影周开幕式现场。中国驻大阪总领馆供图

人民网大阪11月12日电 （记者岳林炜）11日下午，2022大阪中国电影周在日本大阪开幕。中国驻大阪总领事薛剑、日本外务省关西担当大使姬野勉出席开幕式并致辞，著名导演泷田洋二郎、日中电影节执行委员会会长耿忠、大阪府日中友好协会会长梶本德彦、电影评论家坂和章平等中日各界150余人参加开幕式。

薛剑表示，今年是中日邦交正常化50周年具有纪念意义的特殊年份。在各方支持和努力下，大阪迎来首届中国电影周，令人欣喜激动。电影在中日关系发展中发挥着独特且丰富的作用，推动着两国在民心相通、经济融通等方面的交流与发展。本次电影周上映的8部电影主题丰富、内容精彩，诚挚欢迎各界友人前往观看，共同了解真实可爱的新时代中国。

姬野勉表示，50年来，日中电影界保持着密切交流合作，两国优秀电影作品成为两国深化文明互鉴、促进民心相通的桥梁。相信本届电影周带来的“中国故事”将进一步促进两国人民相互了解，推动两国业界交流合作，为日中关系改善发展发挥积极作用。

中日两国电影界专业人士在开幕式上交流研讨。中国驻大阪总领馆供图

开幕式上，中日两国电影界专业人士还围绕两国电影合作进行交流研讨。大家一致认为，中日两国地缘相近、文化相通，电影在增进两国民众相互了解、两国关系不断发展方面发挥着独特作用。双方应继续加大电影领域的交流与合作，将文化产业打造为两国务实合作的新亮点，不断拉近两国民众距离，为中日关系持续改善和发展作出新贡献。

据悉，这是日本关西地区首次举办中国电影周，活动由中国驻大阪总领馆和中国驻大阪旅游办事处共同主办，日中电影节执行委员会协办。本次电影周期间将展映《独行月球》等8部中国电影，共11场次。

(责编：于洋、张悦)

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