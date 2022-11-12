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南美洲首所孔子学院15年惠及3万学员

2022年11月12日13:55 | 来源：人民网-国际频道
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图为出席庆典系列活动的中哥嘉宾。中国驻哥伦比亚使馆供图

人民网里约热内卢11月11日电 （记者吴杰）当地时间11月9日至10日，哥伦比亚安第斯大学孔子学院举办建院15周年庆典及系列文化活动。中国驻哥伦比亚大使蓝虎、文化参赞朱晓燕，安第斯大学副校长奥里维拉、国际化办公室主任兼孔子学院哥方院长贡萨莱斯、中方院长袁明军以及孔子学院下设的三家孔子课堂师生们出席。南开大学副校长王磊以视频方式致贺。

蓝虎向安第斯大学孔子学院建院15周年表示热烈祝贺，向为孔子学院持续发展做出不懈努力的中哥双方合作院校表示感谢。蓝虎表示，中共二十大提出了“坚持教育优先发展、科技强国、人才强国”的方针政策，突出了教育、科技和人才在国家发展中的重要作用，也为孔子学院发展指明了方向。希望双方合作院校共同努力，不断加强孔院能力建设和特色发展，为培养两国各领域急需特需双语人才、为促进中哥文化教育交流做出更大贡献。

奥里维拉感谢中方对孔子学院发展给予的大力支持，表示将一如既往支持孔子学院发展。今年安第斯大学专门为孔子学院开辟了新空间，配备了现代化教学设施和中国文化展示长廊，相信孔子学院在汉语教育方面会取得更大成绩。

王磊表示，作为南美洲首家孔子学院，南开大学与安第斯大学深度融合，课程纳入学校学分体系，汉语国际教育实践基地及三家孔子课堂已成为当地民众学习汉语、了解中国文化的重要平台。至今共培养了3万多名学员，300多名学生参加了赴华夏令营；60多名两国大学生交流互换；多名学生赴华参加“汉语桥”世界学生中文比赛决赛。未来将继续密切协作，为推动两国教育人文交流发挥更大作用。

活动期间，孔院和孔子课堂的师生们表演了古筝、武术、歌舞等节目。安第斯大学孔院平台还连续展播了《解码十年》等系列宣传片，举办了《丝路新颜》《世界遗产在中国》等图片展及线下讲座等活动。

(责编：于洋、张悦)

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