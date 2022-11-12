人民网里约热内卢11月11日电 （记者吴杰）巴西中国企业家委员会近日于巴西圣保罗举行年会，与会的巴方政商界人士在发言中传递出积极的信号。

巴西现任副总统莫朗感谢中国捐赠和提供了公共卫生产品应对疫情。他在致辞中表示，信任、稳定和长远的眼光让巴中关系具有真正的战略意义。双方在清洁能源、环境保护、贸易投资等领域还有很多合作机会。

巴西候任副总统热拉尔多·阿尔克明在视频致辞中表示，他期待在2023年1月1日就职后，尽全力为加强巴中关系作贡献。巴西新政府将为吸引外国投资提供法律保障，特别是在物流和基础设施领域。

金砖国家新开发银行行长特罗约在视频致辞中表示，中国的增长潜力对巴西有重要意义。

淡水河谷全球机构关系总监圣地亚哥表示，将保持对中国市场的长期承诺，并将与中国之间的合作伙伴关系延伸至商业议程之外，与中国在技术开发、脱碳方案、物流改进以及社会项目等多个领域携手采取行动。

本届年会以“中国与巴西：在新的世界秩序中搭建桥梁”为主题。巴中企业家委员会主席内维斯，巴西前驻华大使卡拉穆鲁，以及来自巴西进出口公司、巴西农业和畜牧业联合会等企业和协会的高管出席年会，与会者就中国新征程中的经济转型和巴中双边贸易发展新路径等话题进行交流。

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