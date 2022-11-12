人民网雅加达11月11日电 （记者张杰）“非常感谢‘和平方舟’号医院船提供的服务，为我们带来健康。”11月11日上午，印尼雅加达丹戎不碌港码头医疗服务现场热闹非凡，来自印尼茂物的华侨Eunice激动地表示。11日是“和平方舟”号医院船开展医疗服务第一天，大家纷纷点赞中国“大白”“医术精湛”“服务周到”。

Eunice今年已经60岁了，因腿脚不便，‘和平方舟’号医院船到访丹戎不碌港当天，她就专门让家人推她坐轮椅，驱车100公里来现场参加欢迎仪式。“医疗队告诉我今天开始可以看病，所以我今天又来了。”Eunice一大早又赶来，希望能看专业的医生。心内科副主任医师陈峰对老人做了详细的检查，并给予了全面的诊疗建议。

一位印尼民众向记者表示，她是带着母亲来看病的，她妈妈有心脏病，已经治疗很久但还没康复，刚好从朋友那边听到有中国海军“和平方舟”号医院船要来印尼提供医疗服务的消息。她说：“以前听说2013年‘和平方舟’来访问，当时很多人都去治疗，最后都康复了。所以这次来到这里，希望可以治好我妈的心脏病。”

怀仁扬帆，守卫和平，彰显大国担当。11日全天，整个码头门诊区前来就诊的印尼当地民众、华人华侨络绎不绝，每个科室的帐篷前都排了很多人，据统计，当天‘和平方舟’号医院船诊疗700余人。医疗队头顶炎炎烈日悉心服务、志愿者和护理人员做好分诊和引导，为排队等候的老人和妇女儿童搬来椅子。大家相互讨论着中国军医、“和平方舟”，“他们为这里的民众带来健康和希望，医院船用爱温暖了我们的世界。”民众们说。

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