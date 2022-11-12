新华社迪拜11月11日电（记者苏小坡）首届阿拉伯联合酋长国中文教学“百校项目”学生绘画比赛暨教师技能大赛颁奖典礼10日在阿布扎比哈姆丹·本·扎耶德学校举行。

中国驻阿联酋大使张益明、阿联酋学校教育机构阿布扎比执行主任卢布娜、中文项目负责人法蒂玛、阿联酋教育部语言教学主任萨米拉、阿联酋12所学校校长等300余人出席活动。张益明和阿方嘉宾共同为获奖学生、教师颁奖。阿联酋中小学生还表演了欢庆锣鼓、舞龙、伞舞等具有中国特色的文艺节目，中文教师与现场观众展开中文教学互动。

张益明在致辞中说，在两国领导人倡导并大力推动下，阿联酋中文教学“百校项目”已覆盖阿全国158所公立中小学和5.4万名学生。此次绘画比赛吸引了3000多名学生参赛，他们用画笔生动表达了对中国的热切向往和对阿中友好的美好憧憬。他表示，希望以此次比赛为契机，与阿方共同努力实现“百校项目”学校达到200所的目标，开创两国教育文化合作更加美好的未来。

中国教育部中外语言交流合作中心主任马箭飞在视频致辞中说，“百校项目”实施四年来实现了数量和质量双重跨越式发展，已成为中阿教育交流合作的亮丽风景和“一带一路”国家中文交流的品牌旗舰，中心将一如既往为项目发展壮大提供支持。

法蒂玛、卢布娜等阿方人士表示，愿与中国驻阿联酋使馆及相关部门通力配合，使中文教学在阿联酋结出更加丰硕果实，为阿中世代友好强基固本。

首届阿联酋中文教学“百校项目”学生绘画比赛暨教师技能大赛由中国驻阿联酋大使馆、中国教育部中外语言交流合作中心、阿联酋教育部、阿联酋学校教育机构共同主办。比赛从今年10月开始，历时一个月，各校推荐550多幅作品参与决赛。经过中外专家遴选，评选出幼儿、小学、初中、高中四组共12幅特等奖作品。教师技能大赛吸引阿联酋70多名中文教师参与，4名教师获一等奖。

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