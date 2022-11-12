新华社东京11月11日电（记者姜俏梅 郭丹）作为日本关西地区首个中国电影周，2022大阪中国电影周11日在大阪隆重开幕，活动期间计划展映包括《独行月球》在内8部中国电影。

当天，中国驻大阪总领事薛剑、日本外务省关西担当大使姬野勉及日本导演泷田洋二郎等中日各界人士150余人出席活动。

薛剑在致开幕辞时表示，中日两国两千多年文明交流史的“大轨迹”中，发生着许多“小奇迹”。古时，来自中国的文化艺术传到日本，与本地文化艺术融合，催生出新的艺术形式——能剧和狂言；如今，电影在中日关系发展中发挥着独特且丰富的作用，推动两国在民心相通、经济融通等方面的交流与发展。他说，在今年中日邦交正常化50周年这一具有纪念意义的特殊年份，大阪迎来首届中国电影周。本次电影周上映的中国电影主题丰富、内容精彩，诚挚欢迎各界友人前往观看，共同了解真实可爱的新时代中国。

姬野勉致辞说，50年来日中电影界保持着密切交流合作，两国优秀电影作品成为两国深化文明互鉴、促进民心相知相通的桥梁。相信本次电影周带来的“中国故事”将进一步促进两国人民相互了解，推动两国业界交流合作，为日中关系改善发展发挥积极作用。

当天，中日各界人士还共同参观以“开机！超越国界的电影”为题的中日电影合作50年图片展。

本次活动由中国驻大阪总领馆和中国驻大阪旅游办事处共同主办、NPO法人日中电影节执行委员会协办。

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