新华社耶路撒冷11月11日电（记者吕迎旭 张天朗）以色列总统赫尔佐格11日宣布，将授权前总理、利库德集团领导人内塔尼亚胡组建新政府。

以色列总统府11日在一份声明中表示，总统赫尔佐格完成了与议会各党派的协商，将授权内塔尼亚胡组建政府。声明说，内塔尼亚胡阵营获得议会120名议员中64名议员的支持。授权仪式将于13日举行。

根据以色列法律，内塔尼亚胡拥有28天组阁期限，如届时不能完成组阁，可以向总统申请延长14天。若无法按期组建政府，赫尔佐格将直接把组阁权交给议会，任何一名议员只要能在21天内获得至少61名议员的推荐即可获得组阁权，否则议会将自动解散，并再次举行议会选举。

以色列11月1日举行第25届议会选举，共有40个政党和党派联盟角逐议会120个席位。根据以色列中央选举委员会3日公布的全部计票结果，前总理内塔尼亚胡阵营获得64个议席，有望被授权组阁。

以色列议会实行一院制。法律规定，获得议会半数以上议席的政党可单独组阁。由于中小党派林立，以色列历史上从未出现单一政党组阁的情况。

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