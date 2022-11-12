一、应柬埔寨王国首相洪森邀请，中华人民共和国国务院总理李克强于2022年11月8日至11日对柬埔寨王国进行正式访问。访问期间，李克强总理同洪森首相举行会谈，会见西哈莫尼国王，并分别向柬埔寨独立纪念碑和西哈努克太皇纪念雕像敬献花圈。

两国领导人就双边关系及共同关心的国际和地区问题深入交换了意见，达成广泛共识，有力地推进了中柬全面战略合作伙伴关系。

二、中方热烈祝贺柬埔寨在国家建设事业和对外交往合作方面取得的显著成就，重申尊重柬埔寨的独立、主权和领土完整，支持柬埔寨人民自主选择符合本国国情的发展道路，将全力为柬埔寨维护稳定、实现发展、改善民生提供帮助。中方衷心祝愿并相信，在西哈莫尼国王庇佑下，在以洪森首相为首的王国政府领导下，柬埔寨国家建设将取得新的成就，柬埔寨人民的生活将更加美好。

柬方热烈祝贺中国共产党第二十次全国代表大会取得圆满成功，高度评价在以习近平同志为核心的中共中央领导下，中国党和国家事业取得举世瞩目的重大成就，中国特色社会主义进入新时代，完成脱贫攻坚、全面建成小康社会的历史任务，这对世界具有深远影响。柬方坚信，中国人民一定能实现中共二十大提出的各项目标任务，全面建成社会主义现代化强国。柬方高度评价中国式现代化为人类发展进步提供新的选择，中国共产党和中国人民为解决人类面临的共同课题提供了中国智慧和中国方案，强调愿同中方加强交流互鉴，共同丰富走向现代化的路径，为两国和地区人民谋福祉。

柬方重申坚定奉行一个中国原则，反对任何损害中国主权和领土完整的言行，反对任何形式的“台独”分裂活动，反对外部势力以任何借口干涉主权国家内政，支持中国维护核心利益，支持中国为实现国家统一所作的一切努力。中方对此表示高度赞赏。

三、2022年是西哈努克太皇诞辰100周年，2023年是中柬建交65周年。双方一致认为，毛泽东、周恩来等中国老一辈领导人和诺罗敦·西哈努克太皇共同缔造和精心培育的中柬传统友谊是两国人民共同的宝贵财富。进入新时代，在习近平主席和柬埔寨领导人引领下，中柬关系不断迈上新台阶，命运共同体建设取得丰硕成果。

面对百年变局和世纪疫情，中柬保持高层交往，深化互利合作，携手抗击疫情，密切多边协调，为两国人民带来了实实在在的利益，也为地区乃至世界的和平与繁荣作出了积极贡献。

双方一致同意将2023年确定为“中柬友好年”，共同举办系列庆祝活动，增进两国人民相互了解和友好感情。

双方一致认为，在新的历史时期，加快推进中柬命运共同体建设，符合两国人民的共同愿望和根本利益，有利于本地区的和平、稳定与发展。双方商定，在落实好2019年签署的中柬构建命运共同体行动计划基础上，积极商签新的行动计划，重点推动以下交往合作：

（一）加强高层战略沟通，中方愿继续做好接待西哈莫尼国王和莫尼列太后赴华查体休养工作，欢迎洪森首相和柬埔寨其他领导人适时访华。中国领导人也愿继续在双方方便的时候访问柬埔寨。

（二）发挥好中柬政府间协调委员会的作用，适时召开第七次会议，加强对两国各领域合作的宏观指导和统筹协调。双方牵头部门要规划和推进好各领域合作。两国外交部门要落实好关于加强新形势下合作的协议。

（三）发挥好中柬两军交流合作机制作用，加强两国防务部门和军队各层级交往，深化在联演联训、装备技术、医疗卫勤、人员培训、多边安全等领域的务实合作。深化两国执法安全合作，推进打击人口贩运、网络赌博、电信诈骗及相关衍生恶性犯罪，加强执法能力建设、情报信息交流等方面合作。落实好中柬共建“一带一路”安全保障联合工作组机制框架下的合作协议。

（四）加快发展战略有效对接，高质量共建“一带一路”。以西哈努克港经济特区为重点，深化两国产能投资合作，助柬加快构建现代化产业体系，将西哈努克省建设成多功能经济特区，打造互利共赢的产业链供应链格局。加快推进暹粒新机场、西港—香港海底光缆等大项目，完善柬道路、桥梁、物流、仓储等配套基础设施建设。加强清洁能源合作，支持柬发展绿色经济，实现节能减排。

用好两国政府经贸合作委员会机制，充分发挥《中柬自贸协定》《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）以及双边电子商务合作机制对贸易的促进作用，借助中国国际进口博览会、中国进出口商品交易会、中国东盟博览会等平台，办好贸促活动，推动更多优质柬埔寨商品进入中国市场。大力推进大农业合作，中方重申将进一步扩大进口柬农产品并为柬发展现代农业提供智力、资金和技术支持。

依托中柬中医药中心，继续支持柬埔寨医疗卫生事业发展，视柬方需求继续提供新冠疫苗。支持柬埔寨减贫事业，推进乡村道路三期、乡村供水三期、西哈努克省中心医院、污水处理等民生项目，帮助柬埔寨实施乡村道路、水利、教育、医疗和扫雷等惠民工程。

（五）加强科教文卫、旅游及地方合作，支持柬埔寨开展中文教学，推动教育数字化转型合作。有序恢复人员往来，增加两国直航航班，为柬埔寨留学生返华复学进一步提供便利。柬方将继续支持在柬的中国文化中心、孔子学院等机构运作。保持中柬青年组织和青年机构常态化交流，积极支持两国对口友好协会与机构、智库、媒体、非政府组织在增进民间交往方面发挥更大作用。落实好文化合作执行计划，鼓励非物质文化遗产领域交流与合作。积极参加对方国家举办的旅游展会活动。协同开展亚洲文化遗产保护行动，为柬埔寨吴哥古迹、柏威夏寺及其他文化遗产的保护和修复工作提供支持，开展防止文化财产非法进出境合作，举行中柬文化遗产青年对话。

（六）柬方支持并积极参与中方提出的全球发展倡议，致力于落实联合国2030年可持续发展议程；支持中方提出的全球安全倡议，愿同中方共同参与全球安全治理，实现共同、综合、合作、可持续安全。双方要共同弘扬和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值，共同应对全球性挑战，推动构建人类命运共同体。

双方强调要坚持真正的多边主义，推进国际关系民主化，推动全球治理朝着更加公正合理的方向发展。双方同意坚定维护国际关系基本准则，维护国际公平正义，反对一切形式的霸权主义和强权政治，反对冷战思维，反对单边主义和排他性小圈子，反对干涉别国内政，反对搞双重标准。双方主张各国在平等和相互尊重的基础上就人权问题开展交流与合作，反对将人权问题政治化。

双方同意进一步加强在澜沧江—湄公河合作、中国东盟合作等多边框架下的协调与配合，共同推动建设更为紧密的澜湄国家命运共同体，深化中国东盟全面战略伙伴关系。中方支持柬埔寨成功主办东亚合作领导人系列会议，赞赏柬方为推动地区可持续发展和长治久安所发挥的积极作用。柬方感谢中方为柬方办会提供有力的支持与配合。

双方认为，在中国与东盟国家共同努力下，南海局势保持总体稳定。双方强调，《南海各方行为宣言》签署20年来为维护南海和平稳定发挥了关键作用，呼吁有关各方继续全面有效落实《宣言》，深化海上务实合作，在协商一致基础上早日达成“南海行为准则”，将南海建设成为和平之海、友谊之海、合作之海。

四、两国领导人见证签署了应对气候变化、农业和农产品贸易、海关、科技、中医药、教育、发展合作、民生、基础设施等领域合作文件。

五、双方认为，此访取得的重要丰硕成果进一步巩固了中柬传统友谊，深化了各领域务实合作，为构建中柬命运共同体作出了积极贡献。

李克强总理对洪森首相及柬埔寨政府和人民给予的热情友好接待表示感谢，邀请洪森首相适时访华，洪森首相表示感谢并愉快地接受了邀请。

2022年11月11日于金边

（新华社金边11月11日电）

《 人民日报 》（ 2022年11月12日 03 版）

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