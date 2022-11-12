应印度尼西亚共和国总统佐科邀请，国家主席习近平将于11月14日至17日赴印尼巴厘岛出席二十国集团（G20）领导人第十七次峰会。应泰王国总理巴育邀请，国家主席习近平将于11月17日至19日赴泰国曼谷出席亚太经合组织（APEC）第二十九次领导人非正式会议并对泰国进行访问。接受本报记者采访的国际人士表示，G20和APEC是当今全球经济治理领域极具影响力的两大机制和平台，国际社会期待习近平主席在即将举行的两次会议上提出中国方案，为推动区域和全球经济发展、完善全球治理贡献中国力量。

“引领国际秩序朝着更加公正合理方向发展”

印度尼西亚国际战略研究中心中国研究中心主任维罗妮卡表示，过去10年来，中国国际地位和影响力进一步提升，在地区和国际事务中发挥的作用越来越大。“中国在全球治理的许多重要领域提出一系列倡议和方案，如全球发展倡议、全球安全倡议等，推动全球治理体系更加符合变化了的世界政治经济格局，顺应和平发展合作共赢的历史趋势，满足应对全球性挑战的现实需要。期待在即将举行的G20领导人第十七次峰会上，中国主张能为建设一个更加和平、稳定、繁荣、美丽的世界指明方向。”

当前，经济全球化遭遇逆流，国际经济循环格局发生深度调整。新冠肺炎疫情也加剧了逆全球化趋势。“G20领导人第十七次峰会在亚洲地区举办，有利于新兴市场国家和发展中国家在全球治理中发出更响亮声音，发挥更积极作用，从全球治理的‘跟跑者’，向‘并跑者’甚至‘领跑者’转变，引领国际秩序朝着更加公正合理方向发展。”墨西哥国际政治专家赫拉尔多·托雷斯·巴尔德斯说。

沙特阿拉伯智库科研与知识交流中心学者海瑟姆·萨伊德表示，当今世界，各国相互联系、相互依存。中国在G20平台上积极提供中国方案、贡献中国智慧，为国际社会团结重振世界经济、携手共建更加美好未来指明了方向。“中国推动建设开放型世界经济，体现了中国作为负责任大国的一贯担当，有利于促进各国之间的互利共赢。”

巴西中国问题研究中心主任罗尼·林斯表示，中国的发展不是独善其身，而是不断以自身新发展为世界提供新机遇。“中国与不同国家和地区间开展的各项合作卓有成效，推动了这些国家和地区的经济发展，得到了民众的广泛认可和赞誉。这是了不起的成就。”

南非大学姆贝基非洲领导力研究所高级研究员谭哲理表示，G20领导人第十七次峰会将深入探讨全球经济复苏这一主题，为后疫情时代世界经济发展探寻出路。在这一领域，中国无疑非常具有发言权。当前单边主义、保护主义明显上升，中国始终践行多边主义，提出共建“一带一路”等推动全球合作的主张。期待中国通过G20平台为完善全球治理贡献力量，推动构建人类命运共同体。

“继续为完善全球治理提供东方智慧，贡献亚洲力量”

今年是中国加入APEC31周年。31年来，中国以开放姿态同世界和亚太各成员分享中国发展机遇，积极融入亚太区域合作，为亚太经济发展、社会进步和民生改善添砖加瓦。

泰国外交部次长、2022APEC高官会主席塔尼·通帕迪日前表示，即将召开的APEC第二十九次领导人非正式会议是泰国担任APEC东道主以来的最重要活动，泰方已为此做好了准备。中国是APEC重要成员，泰国将一如既往地在APEC框架内加强同中国的经贸往来，同时不断推进泰中双边合作。

APEC工商咨询理事会秘书处执行主任安东尼奥·巴西利奥表示，去年，习近平主席在北京以视频方式出席APEC第二十八次领导人非正式会议并发表重要讲话，强调要推进落实2040年布特拉加亚愿景，构建开放包容、创新增长、互联互通、合作共赢的亚太命运共同体，“这让我们对区域未来发展充满信心”。巴西利奥期待“中国继续践行真正的多边主义，倡导以共商共建共享为原则的全球治理观，为促进区域经济发展和完善全球治理持续注入新的动力”。

泰国正大管理学院中国—东盟研究中心主任汤之敏表示：“中国一直以来坚持开放的区域主义，维护真正的多边主义。中国的主张不仅契合今年的APEC会议主题，也顺应经济全球化、世界多极化时代要求，反映了亚太大多数国家实现普遍安全、促进共同发展的诉求。我们期待中国继续为完善全球治理提供东方智慧，贡献亚洲力量。”

中国一直在国际社会中发挥积极建设性作用。菲律宾《亚洲商业周刊》总编辑安东尼·洛佩斯表示：“习近平主席连续多年出席或主持APEC领导人非正式会议，充分体现中方对亚太经济合作和全球经济治理的高度重视。在全球性挑战日益增多的背景下，期待习近平主席在APEC会议上为完善全球治理贡献中国智慧、中国方案。”

韩国中国经济金融研究所所长全炳瑞表示，世界经济不稳定性不确定性明显增强，中国不断扩大对外开放，通过进博会等平台扩大进口，为亚洲国家提供了巨大发展机遇，也为推动亚太经济发展作出了重要贡献。中国是亚太地区最具影响力的国家之一，期待中国通过APEC平台继续发挥引领作用，为推动亚太区域经济一体化和亚太地区共同繁荣发展作出积极贡献。

“为深化务实合作进一步指明路径、注入活力”

习近平主席应邀赴印尼和泰国出席会议，并对泰国进行访问，印尼和泰国各界都热切期待。

印尼前驻华大使苏庚表示，印尼和中国关系日渐密切，特别是2013年建立全面战略伙伴关系以来，两国关系蓬勃发展，务实合作不断推进。在共同抗击新冠肺炎疫情的过程中，印尼和中国的互信进一步深化。未来印尼与中国将进一步携手合作，实现共赢。

印尼国会前议长马祖基表示，近年来，印尼与中国的全面战略伙伴关系不断深化，尤其在经贸领域，两国合作不断提质升级。中国是印尼最大贸易伙伴，2021年双边贸易额首次突破千亿美元大关，达1244.3亿美元，同比增长58.6％。“相信习近平主席此行将为深化务实合作进一步指明路径、注入活力。”

“印尼与中国的经贸往来是全方位、多领域、深层次的。”印尼中华总商会总主席张锦雄表示，印尼是21世纪海上丝绸之路的首倡之地，也是共建“一带一路”的重要伙伴。随着共建“一带一路”倡议与印尼“全球海洋支点”构想深度对接，印尼与中国的经贸合作更加密切。“期待有更多的中国企业落户印尼，印尼与中国人文交流更加紧密，两国人民生活更加美好。”

“东盟和中国经贸往来密切，我期待中国继续为区域经济复苏提供方案。”泰国参议院外交委员会顾问、泰国法政大学经济学院副教授阿颂西表示，泰中互为重要经贸合作伙伴，中国连续多年都是泰国最大贸易伙伴、农产品最大出口市场、主要外资来源国。“近年来，中国在数字经济、新能源汽车等领域发展迅速，泰中合作空间巨大，期待习近平主席的访问推动泰中友好合作更上一层楼。”

泰国国家研究院泰中战略研究中心副主任唐隆功·吴森提兰谷表示，泰中两国是好邻居、好兄弟、好伙伴，两国传统友谊历久弥新。泰国的生物经济、循环经济和绿色经济发展理念与中国的全球发展倡议相契合。“泰国高度重视习近平主席赴泰与会，期待习近平主席此行进一步推动泰中各领域合作，让泰中友谊惠及两国民众。”

泰国泰中“一带一路”研究中心主任威伦·披差翁帕迪表示，共建“一带一路”倡议提出9年来，在东南亚收获累累硕果，去年底开通运营的中老铁路振奋人心，也间接带动了泰国农产品输华。在泰国，泰中罗勇工业园持续为泰国东部经济发展作出贡献，泰中铁路合作项目受到广泛关注。“期待习近平主席此行继续推动泰中共建‘一带一路’高质量发展，让更多泰国民众享受到中国发展红利。”

（本报北京、曼谷、首尔、墨西哥城、雅加达、里约热内卢11月11日电 记者俞懿春、章念生、赵益普、马菲、谢佳宁、管克江、刘慧、沈小晓、程是颉、闫韫明、陈一鸣）

《 人民日报 》（ 2022年11月12日 02 版）

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