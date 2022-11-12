新时代新征程上，中国将继续坚定站在历史正确的一边、站在人类文明进步的一边，同世界上一切进步力量携手，为开创人类更加美好的未来贡献力量

11月14日至19日，习近平主席将应邀赴印度尼西亚出席二十国集团领导人第十七次峰会、赴泰国出席亚太经合组织第二十九次领导人非正式会议并对泰国进行访问。这是党的二十大胜利闭幕后习近平主席首次出访，国际社会高度关注，认为习近平主席此行有利于推动各方携手应对全球性挑战，有利于在推动世界经济复苏、落实联合国2030年可持续发展议程等方面凝聚共识、推进合作，将为推动构建人类命运共同体作出新贡献。

党的二十大报告提出，中国始终坚持维护世界和平、促进共同发展的外交政策宗旨，致力于推动构建人类命运共同体。中国坚持对外开放的基本国策，坚定奉行互利共赢的开放战略，不断以中国新发展为世界提供新机遇，推动建设开放型世界经济，更好惠及各国人民。在世界百年未有之大变局加速演进、全球性挑战层出不穷的关键时刻，习近平主席出席二十国集团领导人峰会、亚太经合组织领导人非正式会议，将为完善全球治理体系、促进全球共同发展贡献中国智慧、中国方案、中国力量，充分展现中国负责任大国的历史担当。

二十国集团是国际经济合作主要论坛和全球经济治理重要平台，肩负着稳定世界经济、拓展增长空间的重要使命。当前，单边主义、保护主义明显上升，经济全球化遭遇逆风，世界经济复苏乏力。二十国集团应加强团结合作，协调宏观经济政策，携手促进世界经济强劲、可持续、平衡、包容增长。作为二十国集团重要成员，中国始终践行共商共建共享的全球治理观，为合作应对全球性挑战、促进世界经济复苏和完善全球治理发挥重要引领作用。近年来，中国多次在二十国集团平台指出国际社会团结战胜疫情的正确方向，提出重振世界经济的可行举措，阐明完善全球治理的长远之策，为世界注入了稳定性和正能量。习近平主席此次出席以“共同复苏、强劲复苏”为主题的二十国集团巴厘岛峰会，将为推动世界经济复苏、完善全球经济治理、促进可持续发展发挥积极建设性作用。

亚太的和平繁荣不仅关乎本地区命运，更关乎世界未来。亚太地区保持较长时期快速发展，得益于打造开放型经济格局的努力，得益于构筑互信、包容、合作、共赢的亚太伙伴关系。作为亚太区域经济合作的坚定支持者和积极推动者，中国将自身发展与区域发展紧密结合，以自身对外开放带动区域整体开放，积极促进地区经济发展、社会进步和民生改善，为推动亚太经济合作作出了自己的贡献。此次亚太经合组织领导人非正式会议以“开放、连通、平衡”为主题，顺应开放合作的历史大势。习近平主席出席此次亚太经合组织领导人非正式会议，是中国面向亚太开展的一次重要元首外交行动，充分体现了中方对亚太经济合作的高度重视。中方期待各方秉持亚太命运共同体理念，坚持亚太经合组织合作初心，深化团结合作，推进落实《2040年亚太经合组织布特拉加亚愿景》，为亚太乃至全球经济发展注入新动力。

中泰两国毗邻而居，血脉相通。中国是泰国最大贸易伙伴，泰国是中国在东盟国家中第三大贸易伙伴，2021年双方贸易额突破千亿美元大关。中泰都是自由贸易的坚定倡导者、区域合作的积极支持者。今年7月，双方就共建中泰命运共同体的愿景目标达成一致，赋予“中泰一家亲”新的时代内涵。习近平主席此行恰逢中泰建立全面战略合作伙伴关系10周年，对推动中泰关系发展具有重要意义。中方将同泰方以构建中泰命运共同体为引领，加强战略沟通，深化各领域交流合作，推动双边关系不断迈上新台阶。

尽管世界之变、时代之变、历史之变正以前所未有的方式展开，人类社会面临前所未有的挑战，但和平、发展、合作、共赢的历史潮流不可阻挡，人心所向、大势所趋决定了人类前途终归光明。习近平主席此行将向世界表明，新时代新征程上，中国将继续坚定站在历史正确的一边、站在人类文明进步的一边，同世界上一切进步力量携手，为开创人类更加美好的未来贡献力量。

《 人民日报 》（ 2022年11月12日 02 版）

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