□ 高 乔

近日，英国民调机构YouGov一项调查结果显示，非洲国家民众近年对华好感度显著提升，尼日利亚、肯尼亚、南非、埃及受访者认为中国对国际事务产生积极影响的比例，分别为83%、82%、61%、57%，较去年分别增长15、24、13、10个百分点。这一民调结果证明：中非合作实实在在惠及非洲民众，得到非洲民众的充分认可。

在马达加斯加最大面值——20000阿里亚里的纸币上，印刷着中国农学家袁隆平培育的杂交水稻图案。中国与马达加斯加在杂交水稻领域的合作，是中马合作的闪亮名片。小到中国餐桌上的龙虾海蟹，大到贯通马达加斯加的现代公路，中马合作的切实成果正潜移默化改变两国人民的生活。

11月6日是中国同马达加斯加建交50周年纪念日。中马建交50年来，无论国际风云如何变幻，中马关系始终健康稳定发展。在不少领域，中马合作一直走在中非合作的前列。1999年，马达加斯加时任外长访华时，向中方提议成立“中国—非洲论坛”，直接促成了如今中非合作最重要平台——中非合作论坛的诞生。2007年，马达加斯加在非洲国家中率先同中国签署共建“一带一路”合作协议，成为“一带一路”联通非洲大陆的重要桥梁。如今，中国已连续7年稳居马第一大贸易伙伴、第一大进口来源地，来自马达加斯加的香草、龙虾、红树林蟹越来越频繁地出现在中国餐桌。中国的杂交水稻技术助力马达加斯加成为首个实现杂交水稻育种、制种、种植、加工和销售全产业链的非洲国家和目前杂交水稻种植面积最大、产量最高的非洲国家。印有杂交水稻图案的马达加斯加纸币，是中马合作不断加深的重要见证和生动诠释。

中马合作是中非合作的缩影。近年来，中非经贸合作日益密切、贸易规模稳步提升。中国商务部数据显示，2021年中非双边贸易额达2542亿美元，同比增长35%。中国已连续13年保持非洲最大贸易伙伴国地位。南非的红酒、塞内加尔的花生、埃塞俄比亚的咖啡……越来越多的非洲特色商品走进中国寻常百姓家。中非合作论坛成立以来，中国企业帮助非洲国家新增和升级铁路超过1万公里、公路近10万公里、桥梁近千座、港口近百个、输变电线路6.6万公里、电力装机容量1.2亿千瓦、通信骨干网15万公里，网络服务覆盖近7亿用户终端。中国与非洲国家不断推动基础设施建设合作，为非洲可持续发展增强了“造血”能力。2021年，中非双方共同制订了《中非合作2035年愿景》，并实施卫生健康、减贫惠农、贸易促进、投资驱动、数字创新、绿色发展、能力建设、人文交流、和平安全等9项工程。中非各领域合作不断走深走实，中非合作只会加强、不会减弱，只会扩大、不会缩小，只会升级、不会降级。

中非关系为什么好？中非友谊为什么深？中非合作数十年的实践就是最好的解答——中非双方共同铸造的中非友好合作精神——“真诚友好、平等相待，互利共赢、共同发展，主持公道、捍卫正义，顺应时势、开放包容”历久弥坚，不断焕发新的活力。

(责编：岳弘彬、赵欣悦)