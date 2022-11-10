新华社柬埔寨暹粒11月10日电（记者吴黎明 毛鹏飞）当地时间11月10日上午，国务院总理李克强在柬埔寨首相洪森特别代表、副首相谢索帕拉陪同下，在暹粒参观中柬文化遗产交流合作30年成果展，并出席中国援柬吴哥古迹茶胶寺修复项目实体移交仪式。

李克强首先听取了关于中柬在文化遗产领域持续开展合作的介绍，并饶有兴趣地在成果展板前驻足观看，详细询问修复文物的工艺技术、使用的建筑材料、文物科研、古迹保护措施以及文化遗产国际交流合作等情况。

李克强在文物修复移交仪式上致辞时表示，今年适逢中柬文化遗产交流合作30周年。多样文明之间的交流互鉴、包容合作，使人类文明发展取得累累硕果。中柬两国都拥有悠久历史和灿烂文化，相互学习和借鉴是中柬关系发展的重要推动力。中柬两国人民对彼此国家文化的了解和认知，是双方友谊的坚实基础。各国人民之间的往来既是不同文化的相遇，也是人与人心灵之间的沟通，当前形势下对于维护国际产业链供应链稳定畅通也具有重要作用。

李克强表示，吴哥古迹不仅是灿烂高棉文明的集中呈现，更是柬埔寨民族的骄傲。长期以来，东西方不少国家都积极参与了吴哥古迹的保护和修复工作。今天我们移交的茶胶寺项目，是在联合国教科文组织保护吴哥古迹国际行动框架下，中国政府实施的第二处修复项目。这是一件有利于柬埔寨、有利于中柬友好、有利于文明交流互鉴的好事。希望吴哥古迹作为人类文明的瑰宝焕发更大生机。

李克强指出，文化遗产的保护利用需要交流合作，国家间关系的发展以及人类的进步也离不开交流合作。中国坚持对外开放基本国策，愿意吸收借鉴世界一切优秀文明成果，同各国开展包括经济、社会、人文在内的各领域务实合作，促进民心相知相通，为维护地区和世界和平稳定与发展繁荣作出贡献。

谢索帕拉表示，柬中亲如兄弟，相互尊重、相互支持，彼此间的密切合作助力了柬快速发展。柬方感谢中方为柬经济社会发展、传承民族文化积极提供帮助，愿同中方弘扬传统友谊，密切人文交流和人员往来，推动柬中全面战略合作伙伴关系不断取得新成果。

肖捷参加上述活动。

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