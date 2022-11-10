新华社布鲁塞尔11月10日电 特稿：邻里相煎 盟友揩油 这个冬季很难熬——聚焦欧洲经济严冬之一

新华社记者康逸

价格飙升、企业倒闭、民生困顿、经济放缓……乌克兰危机升级以来，部分欧洲国家盲目追随美国制裁俄罗斯而自酿苦果，绿色转型之路受挫，深陷能源危机无法自拔。美国则趁机大肆牟利，将“欧洲之危”变为“美国之机”，令欧洲处境愈加窘迫。

欧洲购气 美国渔利

严冬将至，大批美国液化天然气船涌向欧洲。随着天然气价格飙升，美国能源公司和贸易商赚得盆满钵满。行业数据显示，9月共有87艘货船装载着液化天然气从美国港口出发，70%的目的地是欧洲。

“近乎疯狂”“难以置信的利润”……英国沃泰克萨咨询公司能源分析师菲利克斯·布斯如此评价。按照测算，8月欧洲天然气价格高点时，单次运输一船液化天然气就可净赚1亿至2亿美元。

能源供应短缺，四处找气节能；通胀屡创新高，迈进两位数；经济滑向衰退边缘……随着对俄制裁反噬效应显现，欧洲国家不得不承受追随美国的严重后果。

与此同时，受美联储激进加息影响，欧元对美元汇率跌至20年来新低，推升以美元计价的大宗商品价格，给欧洲带来高额账单；能源危机下，欧洲工业陷入企业外迁、产业转移困境，而美国凭借较低能源价格和补贴措施成为承接产能的主要目的地。

趁火打劫，唯利是图。法国总统马克龙在欧盟峰会后公开指责美国在国内低价卖油、对欧高价倒货的做法，称美国从地缘政治争斗中获取超额利润；德国副总理兼经济和气候保护部长哈贝克暗指美国借乌克兰危机大发横财；匈牙利总理欧尔班更是直言，欧洲的制裁砸中自己的脚，“是时候与美国谈对俄制裁的后果了”。

杯水车薪 怨声载道

为降低企业能源成本，意大利中部陶瓷厂工人工作时间调整到了能源价格相对较低的清晨。当孩子还在熟睡，父母已出门上班……这是欧盟委员会主席冯德莱恩讲述的欧洲人应对能源危机的“范例”，也是当下欧洲人无奈的真实境遇。

法国经济和财政部长勒梅尔称，此次能源危机堪比上世纪70年代的第一次石油危机。欧尔班指出，欧洲在大规模能源危机下正“缓慢失血、濒临死亡”。

为应对困境，欧洲多国出台一系列补贴、减税政策及限制能源价格等措施，但依然不能确保欧洲安然过冬。

与新冠疫情暴发前相比，欧洲天然气价格最高时上涨超过10倍，即使近期有所回落，也远高于长期平均水平。受此影响，民众购买力严重下降，消费者信心处于历史低位；成本激增也导致工业产出下降，外界对欧洲经济陷入滞胀的担忧前所未有。

德国安联贸易公司研究报告显示，欧洲能源密集型企业遭受沉重打击。如果能源危机加剧，明年欧洲企业破产率或将高达25%。

近几个月来，捷克、德国等国接连发生抗议活动，反对欧盟对俄能源制裁，要求政府抑制电价、确保供应安全。匈牙利最新民调结果显示，66%的受访对象认为对俄制裁使欧洲国家受害更甚。

同时，欧洲各国能源结构差异大，需求不一，在面对危机时首先“自顾”，导致欧盟内部矛盾丛生，应对能源危机的联合举措久拖未决。

回顾历史，能源问题总与欧洲命运相连。当年，欧洲国家因煤钢走到一起，如今又因油气而嫌隙纵横、分歧尽显。能源危机犹如一面镜子，“多速欧洲”在其映照下，呈现出愈加光怪陆离、复杂多变的色彩。正如欧洲外交关系委员会政策研究员帕维尔·泽卡所说，这个冬天或许把欧洲共同的归属感及互信也“冻住了”。

权宜之计 贻害无穷

为应对能源供应紧张局势，多个曾大力呼吁弃煤的欧洲国家重开煤电厂、支持煤电项目；法国计划重启境内的核反应堆建设，核电建设提速；欧洲议会表决支持给天然气和核能贴上“绿色标签”……

尽管欧盟官员称这些措施只是解决过冬问题的“权宜之计”，但分析人士指出，欧盟在减排问题上频频“开倒车”，不仅无法从根本上解决能源危机，还会影响能源转型进程，令其“绿色雄心”大打折扣。

“重启或加大力度使用火力发电厂的决定非常有问题。”斯洛文尼亚能源专家托米斯拉夫·特卡莱茨对新华社记者说。

分析人士指出，建设天然气进口相关基础设施、签订购气合同、引导资金投入化石能源和核能领域都是长期规划，无法说变就变，必然会挤占能源绿色转型的资源，造成欧盟对化石燃料的依赖不降反增。

关注能源转型的非政府组织“监管援助项目组织”欧洲项目主管简·罗斯诺指出，一旦化石燃料基础设施到位，企业会希望尽可能长时间使用这些资产，以确保获得投资回报。

无论如何，欧洲这个冬天注定不好过。那些欧盟口中尚且“来得及”的能源转型，欧洲企业和民众显然已经“等不起”了。（参与记者：唐霁、周玥、朱晟、潘革平）

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