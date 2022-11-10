“外交部发言人办公室”消息，在11月10日外交部例行记者会上，《环球时报》记者提问：近日，第五届虹桥国际经济论坛发布《世界开放报告2022》。报告显示，2012年至2020年，中国开放指数从0.7107提升至0.7507，请问发言人对此有何评论？

赵立坚：我也注意到了这份报告。2012年至2020年中国开放指数提高了5.6%，排名从第47位提升至第39位。有关数据充分证明，中国坚持高水平对外开放取得进展，成为推动经济全球化的重要力量。

我也高兴地看到，从2008年到2020年，金砖国家开放指数增长6.3%，“一带一路”经济体开放指数增长5%。值得注意的是，许多发达国家经济体开放指数降低，世界开放总体呈下降态势。2020年世界开放指数较2008年下降了4.1%，这一趋势值得警惕。

克服全球挑战需要全球合作。当前全球经济复苏动力不足，单边主义、保护主义逆流盛行，更需要各国“拉手”而非“松手”，“拆墙”而非“筑墙”。党的二十大强调，中国将推动建设开放型世界经济，更好惠及各国人民。我相信，中国开放的大门一定会越来越大。

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