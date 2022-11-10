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赵立坚说中国将继续为全球数字减贫事业作出贡献

2022年11月10日19:34 | 来源：外交部发言人办公室
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“外交部发言人办公室”消息，在11月10日外交部例行记者会上，《中国日报》记者提问：昨天，2022年世界互联网大会乌镇峰会在浙江乌镇开幕。出席峰会的联合国教科文组织驻华代表夏泽翰在演讲中表示，他高度赞赏中国充分利用互联网帮助更多人脱贫脱困的举措，愿将中国优秀实践分享至全球。发言人对此有何评论？

赵立坚：2022年世界互联网大会乌镇峰会9日开幕，主题为“共建网络世界 共创数字未来——携手构建网络空间命运共同体”。国家主席习近平向峰会致贺信，指出中国愿同世界各国一道，携手走出一条全球数字发展道路，加快构建网络空间命运共同体，为世界和平发展和人类文明进步贡献智慧和力量。

正如你刚才提到的联合国教科文组织驻华代表夏泽翰先生所言，中国始终把自身命运与世界各国人民紧密相连，在利用网络消除自身贫困的同时，也为全人类的减贫事业作出努力。2021年6月，中国举办亚太经合组织数字减贫研讨会，为亚太地区消除贫困事业作出积极贡献。我们还为一些非洲国家信息产业现代化项目提供融资支持，助力当地扶贫事业发展。

中国人以前常说“要想富，先修路”，现在常说“要想富，先联网”。这个世界、这个时代变化真快！今天上午，乌镇峰会举行数字公益慈善与数字减贫论坛，介绍中国减贫经验，展现数字普惠成果。中国将继续发挥自身优势，为全球数字减贫事业作出贡献。

(责编：苏缨翔、张悦)

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