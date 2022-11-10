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外交部回应美方涉华言论

2022年11月10日19:34 | 来源：外交部发言人办公室
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“外交部发言人办公室”消息，在11月10日外交部例行记者会上，路透社记者提问：美方周三表示，中美元首将于下周举行会晤，其间将就美方在多个问题上的“红线”等议题进行讨论，且美方不会作出任何根本性让步。外交部对此有何评论？

赵立坚：中美两国元首通过多种方式保持经常性联系。中方重视美方提出两国元首在巴厘岛举行会晤的建议，目前双方正就此保持沟通。

中方对美国政策立场是一贯的和明确的，我们致力于同美方实现相互尊重、和平共处、合作共赢，同时坚定捍卫自身主权安全发展利益。

台湾问题是中国核心利益中的核心，一个中国原则是中美关系政治基础中的基础，三个联合公报是中美关系最重要的“护栏”。美方应该做的是停止虚化、掏空、歪曲一个中国原则，恪守尊重他国主权和领土完整、不干涉内政的国际关系基本准则，回到中美三个联合公报和一个中国原则上来。中美经贸关系的本质是互利共赢。美方应停止将经贸问题政治化、工具化、意识形态化，以实际行动维护市场经济规则和国际贸易体系。国与国之间发展关系不是非此即彼。中方一贯主张发展不针对第三方的包容性伙伴关系，反对逼迫别国选边站队。

中方始终按照习近平主席提出的相互尊重、和平共处、合作共赢三原则看待和发展中美关系，主张推动构建新时期中美正确相处之道。美方应同中方相向而行，妥善管控分歧，推进互利合作，避免误解误判，推动中美关系重返健康稳定发展的正确轨道。

(责编：苏缨翔、张悦)

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