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外交部回应加拿大外长涉华演讲

2022年11月10日17:38 | 来源：外交部发言人办公室
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“外交部发言人办公室”消息，在11月10日外交部例行记者会上，路透社记者提问：加拿大外长乔利周三发表演讲时称，中国日益成为“破坏性”全球大国。你对此有何评论?

赵立坚：加方有关涉华言论违背事实，充满意识形态偏见，公然干涉中国内政。中方对此坚决反对，已经向加方提出严正交涉。我想强调三点：

第一，中国坚持和平发展，倡导开放包容，践行合作共赢，始终是世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者。国际社会对此有目共睹。中国的发展是世界的机遇，是世界和平力量的增长，无论发展到什么程度，中国永远不称霸、永远不搞扩张。

第二，和平发展、合作共赢是时代潮流，也是亚太地区国家共同愿望。制定所谓“印太战略”是加方自己的事，但不管加方提出什么样的地区战略，宗旨都应该是互利共赢，而不是零和博弈。抱守冷战零和思维、挑动集团政治和阵营对抗的做法不得人心，也不会得逞。

第三，国与国关系只能建立在相互尊重、平等互利基础之上，中加关系也不例外。台湾、新疆、香港事务纯属中国内政，不容他国指手画脚。当前中加关系正处在十字路口，两国关系何去何从，关键在于加方能否回归理性务实轨道，客观公正地看待中国。

(责编：苏缨翔、张悦)

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