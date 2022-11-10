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最新动态：俄防长下令赫尔松州境内俄军由第聂伯河西岸转移至东岸 乌方称未发现俄军撤离赫尔松市迹象

2022年11月10日17:20 | 来源：新华网
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新华社北京11月10日电 综合新华社驻外记者报道：俄罗斯国防部长绍伊古9日下令赫尔松州境内俄军由第聂伯河西岸转移至东岸。赫尔松州首府赫尔松市位于第聂伯河西岸。同日，乌方称未发现俄军撤离赫尔松市的迹象。

——据俄媒9日报道，绍伊古当天下令赫尔松州境内俄军由第聂伯河西岸转移至东岸。他表示，保障俄军人员生命健康始终为首要任务，要求俄方采取一切措施保障俄军人员、武器和设备途中安全。

——乌克兰总统办公室顾问波多利亚克9日在社交媒体发文说，乌方没有发现俄军撤离赫尔松市的迹象。城内仍有俄军部队，且俄军增援部队正被派往该地区。

——乌克兰总统府网站日前援引乌总统泽连斯基的讲话报道说，乌方清楚地了解俄方在赫尔松地区的计划，正在采取相应行动削弱俄军实力。

——俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃9日说，黑海港口农产品外运协议延长问题，取决于涉俄部分如何履行，即俄罗斯农产品和化肥出口情况。今年7月，俄罗斯、乌克兰就恢复黑海港口农产品外运分别与联合国和土耳其签署协议。协议有效期为120天，将于11月19日到期。

——据俄罗斯政府网站8日消息，俄罗斯政府禁止与来自美国、英国、德国、加拿大等国的70余家企业进行军事技术合作，该决定是为落实俄总统普京“采取特别经济措施回应部分国家和国际组织不友好行为”的总统令。

——匈牙利工人党日前在首都布达佩斯市中心举行集会，呼吁俄罗斯和乌克兰实现和平，并指责美国助长冲突。（参与记者：李奥、李东旭、李铭、华迪、陈浩）

(责编：苏缨翔、张悦)

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