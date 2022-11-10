新华社布宜诺斯艾利斯11月9日电（记者王钟毅）中国工商银行（阿根廷）股份有限公司8日在阿根廷首都布宜诺斯艾利斯举办仪式，正式启动人民币清算行服务。

中国工商银行董事长陈四清在视频致辞中表示，近年来中阿经贸合作蓬勃发展，即使在疫情等不利因素影响下，双边贸易依然保持高速增长，展现出强大韧性和旺盛活力。人民币清算机制的建立将进一步便利双边贸易的本币结算，有效提升资金循环质量，带动技术、人才等要素高效流动，为两国金融机构协同发展创造新的机遇。

中国驻阿大使邹肖力在视频致辞中表示，随着中国经济实力不断提升，人民币国际化取得积极进展。中阿多次签署本币互换协议，人民币成为阿根廷重要的外汇储备，为助力阿根廷维护经济金融稳定、促进两国经贸关系发展提供有力支撑。中方愿同阿方一道，积极落实两国联合声明，密切本币互换合作，鼓励在贸易和投资中更多地使用本币结算，为推动本币结算创造良好的政策环境，支持在阿人民币清算行发挥更大作用，为双边贸易和投资注入新动力。

出席活动的阿根廷央行行长米格尔·安赫尔·佩谢接受记者采访时表示，阿根廷支持人民币国际化，阿根廷人民币清算行服务正式启动能让中阿之间的贸易和投资更加便利高效，对阿经济发展具有重要意义。

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