新华社洛杉矶11月9日电 综述：多种呼吸道病毒传播加剧 美国医疗系统承压

新华社记者谭晶晶

近期，美国呼吸道疾病病例数激增，儿童病例增长尤为迅速，多地儿童医院床位告急。美国疾病控制和预防中心警告说，多种病毒同时传播导致呼吸道疾病高峰提前到来且来势汹汹，流感、新冠、呼吸道合胞病毒及其他病毒感染风险叠加使美国医疗系统今年秋冬再度面临巨大压力。

美疾控中心表示，美国流感季通常在秋季和冬季，以12月至2月为高峰期。但今年流感季节提前到来，流感相关住院病例高峰随之提前，其中儿童和老年人住院率最高。最新数据显示，美国今年流感季感染病例持续上升，预计已至少造成160万个感染病例、1.3万个住院病例、730个死亡病例。

除流感外，美国多地呼吸道合胞病毒感染病例数及其引起的急诊和住院人数均呈上升趋势。部分地区已接近季节性峰值水平，一些地区甚至因呼吸道合胞病毒蔓延宣布进入公共卫生紧急状态。

据美疾控中心网站介绍，呼吸道合胞病毒是一种常见的呼吸道病毒，症状通常比较轻微，与普通感冒类似。大多数感染者会在一至两周内康复，但婴幼儿和老年人等人群有较高重症风险，如感染毛细支气管炎和肺炎等。美国每年估计有5.8万至8万名5岁以下儿童、6万至12万名老年人因呼吸道合胞病毒感染而住院，每年死于该病毒感染的老年人约有6000至1万人。

进入秋冬季，美国新冠疫情也有抬头趋势。美疾控中心最新一期每周疫情报告显示，目前美国平均日增新冠确诊病例约3.9万例，平均日增死亡病例约360例，平均日增住院病例约3300例。专家表示，美国实际病例数可能远高于官方统计数据，因为一些轻症群体不再去做检测，还有些人在家中检测，并不上报结果。

近期，新冠病毒奥密克戎毒株两种新亚型BQ.1和BQ.1.1在美国快速传播。最新数据显示，截至5日的一周里，这两种新亚型导致的病例总数已超过全美新冠确诊病例总数的35%。

美国公共卫生专家认为，奥密克戎新亚型不断出现，其免疫逃逸能力可能更强，导致重复感染率上升，尤其对免疫功能低下人群有较大风险。今年秋冬季美国可能迎来新一波病例“激增潮”。

美国广播公司新闻部8日援引美国卫生与公众服务部数据报道，美国共有约4万张儿科病床，目前在多种呼吸道病毒传播加剧下，儿科病床使用率已高达78%，为两年来最高水平。亚利桑那州、罗德岛州、明尼苏达州、肯塔基州和得克萨斯州的儿科病床使用率已达90%或以上。

美国卫生与公众服务部助理部长唐·奥康奈尔表示，流感、呼吸道合胞病毒感染病例数持续上升，新冠疫情仍在继续，毫无疑问，美国今年冬天将面临严峻挑战。

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