新华社惠灵顿11月9日电（记者卢怀谦 李惠子）参加第五届中国国际进口博览会的两位新西兰企业负责人日前在此间接受新华社记者采访时说，进博会已成为企业与中国市场交流合作的桥梁，帮助企业展示高质量产品、加深与当地伙伴合作。

新西兰知名红肉企业银蕨农场公司首席执行官西蒙·利默说，银蕨农场已连续五年参加进博会。通过这个“坚实有效的平台”，银蕨农场不仅展示了企业和产品，还了解如何更好适应中国消费者需求，并与新老客户建立和加强关系。

利默说，银蕨农场进入中国市场已超过20年，目前中国是银蕨农场的最大市场。中国消费者对产品质量和购物体验提出了更高要求，高品质红肉产品需求旺盛，市场前景乐观。

他表示，今年是新西兰与中国建交50周年，得益于新中自由贸易协定和区域全面经济伙伴关系协定（RCEP），银蕨农场将有更多机会向中国消费者提供来自新西兰的产品。

新西兰乳业巨头恒天然是首批进入中国市场的新西兰企业之一。恒天然大中华区首席执行官周德汉表示，参与进博会帮助恒天然进入了更快发展轨道，促进其所有业务大幅增长，“我们见证并享受了进博会巨大的溢出效应”。

他说，恒天然从经济全球化中受益匪浅，中国是恒天然最重要的战略市场之一。新中自由贸易协定进一步加强了两国之间的合作并提高了贸易效率。

中国是新西兰最大贸易伙伴。中国商务部数据显示，2021年新西兰对中国出口总额为214.5亿新西兰元（约合125.2亿美元），主要产品包括乳制品、肉类、木材等。

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