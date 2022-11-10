新华社东京11月9日电（记者钱铮）日本厚生劳动省9日发布数据显示，截至当天零时，日本近7日平均每日新增新冠确诊病例63343例，是一周前的约1.4倍。

日本厚生劳动大臣加藤胜信当天表示，虽然日本不同地区之间疫情状况有差异，但预计这种增长趋势今后一段时间内将持续，可能迎来第八波疫情。

加藤胜信在当天召开的专家会议上说，如果当前疫情的蔓延速度和第七波疫情一样，那么两周后就可能超过第七波疫情的峰值。

统计显示，截至9日零时，日本过去24小时新增新冠确诊病例87410例，累计确诊22877660例；新增死亡病例97例，累计死亡47236例。其中，北海道9日报告新增确诊病例9546例，已经连续两天刷新疫情以来最高纪录。

专家表示，放松行动限制带来的人员交流增加以及寒冷天气到来导致的室内换气不充分是造成北海道病例激增的主要原因。随着年末聚会和活动增加，可能出现全国范围内的新一波疫情。

东京都医师会会长尾崎治夫8日呼吁民众尽快接种新冠疫苗。日本从10月中旬开始接种针对奥密克戎毒株亚型BA.5的二价疫苗。不过截至11月9日，接种率只有7.8%。

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