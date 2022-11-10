“COMEUP 2022”全球创业大会开幕式9日在韩国举行。图为韩国中小风险企业部长官李永（右）在开幕式上进行主题讨论。韩国中小风险企业部供图

人民网首尔11月10日电（记者张悦、 实习生张哲）由韩国中小风险企业部主办的“COMEUP 2022”全球创业大会开幕式9日在韩国首尔东大门设计广场举行。该活动是韩国规模最大的创业大会，今年是第四次举行。

此次峰会为期三天，旨在向世界展示韩国优秀的创业生态环境。峰会不仅准备了多场精彩演讲，还为初创企业和投资者之间提供商务咨询机会。来自德国、意大利、越南、美国、英国等19个国家的创业相关人士参加了此次峰会。

开幕式上，韩国中小风险企业部长官李永就独角兽上市、投资严寒期、规制革新等创业生态三大主题进行了讨论。李永表示，虽然全世界都处于经济困难时期，但希望以此次创业大会为契机，全球创业企业能够团结一致，克服危机，展现引领数字经济的潜力。韩国中小风险企业部将尽全力在政策方面为创业企业进行支持。

“COMEUP 2022”全球创业大会开幕式9日在韩国举行。图为开幕式现场。韩国中小风险企业部供图

(责编：刘叶婷、常红)